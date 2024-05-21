Серена Уильямс заявила, что "готова снова бить по мячам"

Американская теннисистка Серена Уильямс, одна из самых успешных спортсменок в истории тенниса, возможно, собирается вернуться в большой теннис. В своих социальных сетях она написала, что готова снова начать играть и бить по мячам.
"Я готова снова бить по мячам", — написала Уильямс в своих соцсетях.
Недавно Серена Уильямс посетила знаменитое мероприятие в мире моды — благотворительный бал Met Gala, который проходил в Нью-Йорке. Тема бала этого года была "Спящие красавицы: пробуждение моды". Как обычно, знаменитости придерживались особого дресс-кода. Серена Уильямс работала с Balenciaga над созданием платья, которое вдохновлено одним из образов коллекции от-кутюр. Это платье было представлено в 2022 году и перекликается с классическими образами Balenciaga из архива.
Возвращение Серены Уильямс в большой теннис вызывает большой интерес у ее фанатов, которые надеются увидеть её снова на корте и продолжать свидетелем впечатляющих выступлений знаменитой теннисистки.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.