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Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья

Кинологи назвали самые преданные породы собак

1:14
Зоосфера » Собаки

Чаще всего люди заводят собак, видя в них верных друзей и надежных товарищей.

Кинологи назвали самые преданные породы собак
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Новичкам бывает сложно выбрать среди множества пород. Каждый собаковод мечтает о взаимной привязанности питомца, как в фильмах про животных.

Прежде чем принять решение, важно понять, что влияет на характер собаки — порода или воспитание.

Эксперты считают, что эти качества во многом зависят от породы. Одни собаки гордые по своей природе, другие считают своим предназначением служить человеку.

"Бойцовские" породы

Ранее их так называли. Сейчас некоторые из них запрещены к содержанию в определенных условиях. Тем не менее, бойцовские и охотничьи породы считаются самыми преданными. Это ротвейлер, доберман, бультерьер, кавказская овчарка и другие.

"Карманные" породы

Любители мелких собак тоже не разочаруются. Преданность не зависит от размера собаки. Мопс, французский бульдог, спаниели и пудели преданы человеку не меньше, чем немецкие овчарки.

Что касается самоуверенных собак, то хаски чаще других склонны к побегам.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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