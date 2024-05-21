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Врачи из США нашли способ остановить Паркинсона и Альцгеймера: как новое лекарство очищает мозг от "мусора"

Разработан препарат, откладывающий развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера

1:40
Наука

Медики из USC Keck School of Medicine (США) разработали методику профилактики, способную отложить развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и гидроцефалия. Результаты их исследований опубликованы на портале Nature Neuroscience.

Разработан препарат, откладывающий развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Исследовательская команда создала новый препарат, очищающий мозг от клеточного мусора, улучшая лимфодренаж и устраняя причину гидроцефалии — состояния, при котором в головном мозге накапливается спинномозговая жидкость. Поскольку болезни Паркинсона и Альцгеймера также связаны с накоплением отходов в мозге, этот метод может оказаться эффективным и для их лечения.

Новое лекарство представляет собой соединение, которое увеличивает выработку белка Piezo1. Этот белок способствует дренажу, расширяя лимфатические сосуды и помогая мозгу эффективнее избавляться от накопленных отходов. Эффективность метода была подтверждена в лабораторных экспериментах на мышах.

Доктор Ян Квонхон, руководитель научного проекта, рассказал, что его исследования начались после случая с его знакомым, который страдал от гидроцефалии. Этот человек внезапно потерял зрение, находясь за рулем на скоростной автотрассе, что побудило доктора Квонхона заняться разработкой нового метода лечения.

Разработанная методика может стать важным шагом в борьбе с серьезными неврологическими заболеваниями, предлагая новые возможности для лечения и профилактики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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