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Дмитрий Плотников
Двойной провал. Министр по делам инвалидов на мирном саммите в Швейцарии — это то, что нужно

Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов

3:32
Мир

Итак, Владимир Зеленский на саммите в Швейцарии точно не будет один.

Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Вот, например, Австралия направляет туда своего министра по делам инвалидов.

А что это: насмешка или страны шлют туда "абы кого" лишь бы было, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

"Есть страны, которые довольно принципиально по этому поводу высказываются. Эти страны свою позицию обозначили уже не просто по украинскому вопросу, надо понимать, что это всё-таки не только и не столько вопрос по Украине, сколько вопрос о роли США в мире. Поэтому сама по себе конференция изначально была провальная. Давайте мы затащим туда страны "глобального Юга", включая Китай, если нам повезёт. Потом выступит Энтони Блинкен и скажет, что "подавляющее большинство мирового сообщества высказалось с осуждением Москвы. Их тезис: "Это победа американской дипломатии, это даёт нам право говорить о том, что Россия изолирована, мы добились значительного успеха, а дальше подумаем, как это капитализировать".

По словам эксперта, это такая типичная идея обычных
либералов. И так они подключают дипломатию к силовым действиям.

"К сожалению, уровень компетентности американских элит при нынешней администрации чудовищно низок, развал госуправления чудовищно далеко зашёл, и поэтому, какой их следующий ход — вообще не думает никто, думают такими вот тактическими шагами. Ведь сразу было понятно, что эта конференция проваливается, потому что никто не хочет участвовать в этом "стрёмном" мероприятии.

Не поехал Китай, Саудовская Аравия никого туда не отправит. Аргумент простой: если вы собираетесь разговаривать о некоем мирном урегулировании между РФ и Украиной, значит, там должна присутствовать Россия, если она там не присутствует — нечего нам там делать, потому что это не мирная конференция, а агитационный митинг Блинкена. И пришло это всё к тому, что США тоже не присылают туда президента, из-за отсутствия там КНР. В этом смысле дипломатический провал конференции очевиден.

Соединённые Штаты что говорят? "Давайте соберёмся все вместе, поговорим об устройстве этого мира на Украине и подчеркнём, что ведущая роль во всех такого рода процессах принадлежит Соединённым Штатам, и там, где мы говорим, что должна быть война — будет война, а там, где будет мир, значит, должен быть мир". Но все уже с этим несогласны. Мир отвечает, что "США такую роль больше не играют, слушаться мы Соединённые Штаты больше не собираемся. Мир изменился. Товарищи
американцы, знайте свое место".

Вот это то, что прямо сейчас выяснилось. И, конечно,
этот результат прямо совсем противоположный тому, что хотелось бы организаторам. Поэтому, так сказать, кого там кто пошлёт, значит, эту конференцию — это уже отдельный троллинг, потому что не послать никого они не могут, но держать фигу, так сказать, плохо скрываемую в кармане, они могут, говоря: "Давайте мы пошлём какого-нибудь непрофильного министра".

Но в целом конференция провалилась больше, чем на 100 процентов, потому что она стала просто референдумом о роли США в мировых делах. То есть, в общем, это такой двойной провал", — подытожил аналитик.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша швейцария энтони блинкен дмитрий дробницкий
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