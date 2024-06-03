Веганское мороженое на кокосовом молоке с кардамоном, кленовым сиропом и ванилью: жара вам не страшна

Кокосовое мороженое с кардамоном: простой рецепт

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт веганского кокосового мороженого с кардамоном — это один из лучших способов пережить жару этим летом.

Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чайная ложка молотого зелёного кардамона

1/2 стакана кленового сиропа

1/4 чайной ложки морской соли

2 столовые ложки рисового сиропа

1/2 стакана стручков ванили

850 мл кокосового молока

3 чайные ложки ванильного экстракта

Приготовление

С помощью ножа очистите стручок ванили от семян, разрежьте его пополам. Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте молотый кардамон, кленовый сироп, кокосовое молоко, ванильный экстракт и морскую соль. Перемешайте. Добавьте в кастрюлю половину стручка ванили. Дайте смеси закипеть, убавьте огонь, через пару минут выключите. Переложите смесь в контейнер и заморозьте. При желании можно украсить шафраном.