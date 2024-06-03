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Веганское мороженое на кокосовом молоке с кардамоном, кленовым сиропом и ванилью: жара вам не страшна

Кокосовое мороженое с кардамоном: простой рецепт

1:00
Еда

Предлагаем вам рецепт веганского кокосового мороженого с кардамоном — это один из лучших способов пережить жару этим летом. 

Кокосовое мороженое с кардамоном: простой рецепт
Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка молотого зелёного кардамона
  • 1/2 стакана кленового сиропа
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 2 столовые ложки рисового сиропа
  • 1/2 стакана стручков ванили
  • 850 мл кокосового молока
  • 3 чайные ложки ванильного экстракта

Приготовление

  1. С помощью ножа очистите стручок ванили от семян, разрежьте его пополам. 
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте молотый кардамон, кленовый сироп, кокосовое молоко, ванильный экстракт и морскую соль. Перемешайте.
  3. Добавьте в кастрюлю половину стручка ванили. Дайте смеси закипеть, убавьте огонь, через пару минут выключите. Переложите смесь в контейнер и заморозьте. При желании можно украсить шафраном.
КОКОСОВОЕ МОРОЖЕНОЕ С КУСОЧКАМИ МАНГО!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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