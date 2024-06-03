Веганское мороженое на кокосовом молоке с кардамоном, кленовым сиропом и ванилью: жара вам не страшна
Кокосовое мороженое с кардамоном: простой рецепт
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Предлагаем вам рецепт веганского кокосового мороженого с кардамоном — это один из лучших способов пережить жару этим летом.
Фото: flickr.com by Ruth Hartnup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чайная ложка молотого зелёного кардамона
- 1/2 стакана кленового сиропа
- 1/4 чайной ложки морской соли
- 2 столовые ложки рисового сиропа
- 1/2 стакана стручков ванили
- 850 мл кокосового молока
- 3 чайные ложки ванильного экстракта
Приготовление
- С помощью ножа очистите стручок ванили от семян, разрежьте его пополам.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте молотый кардамон, кленовый сироп, кокосовое молоко, ванильный экстракт и морскую соль. Перемешайте.
- Добавьте в кастрюлю половину стручка ванили. Дайте смеси закипеть, убавьте огонь, через пару минут выключите. Переложите смесь в контейнер и заморозьте. При желании можно украсить шафраном.
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