Ищете необычный рецепт для вкусного завтрака? Предлагаем приготовить чесночные оладьи на рисовой муке

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Готовим вкусные чесночные оладьи

0:59
Еда

Эти чесночные оладьи — настоящая находка для всех, кто хочет разнообразить свой утренний рацион, особенно для мам, которые ищут всегда вкусные и полезные блюда для своих детей.

Готовим вкусные чесночные оладьи
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 зелёных перца чили
  • 4 столовые ложки рисовой муки
  • 12 зубчиков чеснока
  • Рафинированное масло
  • 2 стакана риса
  • Кинза
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Нарежьте на доске перец чили, кинзу и чеснок.
  2. В миску налейте воду и замочите в ней рис на 3 часа. После этого слейте воду с замоченного риса. В другую миску добавьте все ингредиенты, кроме рисовой муки и масла. Смешайте смесь, добавив достаточное количество воды, чтобы смесь превратилась в однородную пасту. Добавьте рисовую муку и хорошо перемешайте. Отрегулируйте консистенцию теста, добавив ещё немного воды.
  3. Готовьте оладьи.
Простой рецепт чесночных оладьев на кефире
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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