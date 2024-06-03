Ищете необычный рецепт для вкусного завтрака? Предлагаем приготовить чесночные оладьи на рисовой муке

Готовим вкусные чесночные оладьи

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти чесночные оладьи — настоящая находка для всех, кто хочет разнообразить свой утренний рацион, особенно для мам, которые ищут всегда вкусные и полезные блюда для своих детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 зелёных перца чили

4 столовые ложки рисовой муки

12 зубчиков чеснока

Рафинированное масло

2 стакана риса

Кинза

Соль по необходимости

Приготовление

Нарежьте на доске перец чили, кинзу и чеснок. В миску налейте воду и замочите в ней рис на 3 часа. После этого слейте воду с замоченного риса. В другую миску добавьте все ингредиенты, кроме рисовой муки и масла. Смешайте смесь, добавив достаточное количество воды, чтобы смесь превратилась в однородную пасту. Добавьте рисовую муку и хорошо перемешайте. Отрегулируйте консистенцию теста, добавив ещё немного воды. Готовьте оладьи.