Ищете необычный рецепт для вкусного завтрака? Предлагаем приготовить чесночные оладьи на рисовой муке

Эти чесночные оладьи — настоящая находка для всех, кто хочет разнообразить свой утренний рацион, особенно для мам, которые ищут всегда вкусные и полезные блюда для своих детей.
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Ингредиенты
2 зелёных перца чили
4 столовые ложки рисовой муки
12 зубчиков чеснока
Рафинированное масло
2 стакана риса
Кинза
Соль по необходимости
Приготовление
Нарежьте на доске перец чили, кинзу и чеснок.
В миску налейте воду и замочите в ней рис на 3 часа. После этого слейте воду с замоченного риса. В другую миску добавьте все ингредиенты, кроме рисовой муки и масла. Смешайте смесь, добавив достаточное количество воды, чтобы смесь превратилась в однородную пасту. Добавьте рисовую муку и хорошо перемешайте. Отрегулируйте консистенцию теста, добавив ещё немного воды.