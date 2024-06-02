Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон

Как вырастить на участке арбузы?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Посадка арбуза требует соблюдения нескольких важных шагов для обеспечения хорошего урожая. Вот основные рекомендации:

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор места и подготовка почвы

Арбузы любят солнечные, теплые места с хорошо дренированной почвой. Подготовьте почву, добавив компост или перепревший навоз для улучшения плодородия.

Подготовка семян

Замочите семена в тёплой воде на 24 часа перед посадкой для улучшения всхожести.

Посев семян

Семена можно высаживать непосредственно в открытый грунт, когда температура почвы прогреется до 15-18°C, или сначала вырастить рассаду. В открытый грунт семена высаживают на глубину 2-3 см, соблюдая расстояние между растениями 90-100 см и между рядами 1,5-2 метра.

Уход за растениями

Поливайте регулярно, особенно в период формирования плодов, но избегайте переувлажнения. Мульчируйте почву вокруг растений для сохранения влаги и подавления сорняков. Подкармливайте растения через 3-4 недели после посадки комплексным удобрением.