Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон

Посадка арбуза требует соблюдения нескольких важных шагов для обеспечения хорошего урожая. Вот основные рекомендации:
Выбор места и подготовка почвы
Арбузы любят солнечные, теплые места с хорошо дренированной почвой. Подготовьте почву, добавив компост или перепревший навоз для улучшения плодородия.
Подготовка семян
Замочите семена в тёплой воде на 24 часа перед посадкой для улучшения всхожести.
Посев семян
Семена можно высаживать непосредственно в открытый грунт, когда температура почвы прогреется до 15-18°C, или сначала вырастить рассаду. В открытый грунт семена высаживают на глубину 2-3 см, соблюдая расстояние между растениями 90-100 см и между рядами 1,5-2 метра.
Уход за растениями
Поливайте регулярно, особенно в период формирования плодов, но избегайте переувлажнения. Мульчируйте почву вокруг растений для сохранения влаги и подавления сорняков. Подкармливайте растения через 3-4 недели после посадки комплексным удобрением.
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.