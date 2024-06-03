Зачем китайцы хотят привезти на Землю грунт с обратной стороны Луны и чем это может грозить

Астроном Сурдин: грунт с обратной стороны Луны сулит интересные открытия

Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" совершил посадку на обратной стороне Луны 1 июня, сообщило в воскресенье Китайское национальное космическое управление.

Фото: CNSA is licensed under public domain

Два дня оснащённый буром и роботизированной рукой зонд будет собирать пробы грунта в кратере Бассейн Южный полюс — Эйткен, чтобы ориентировочно к 25 июня доставить их на Землю.

В случае успеха миссии они станут первыми в истории человечества образцами лунной породы с обратной стороны нашего спутника. И это грандиозное научное достижение для всего человечества, уверен астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

"Потому что лабораторные исследования тонкими дорогими большими приборами гораздо надёжнее и информативнее, чем на месте какими-то маленькими компактными ненадёжными приборами копаться на Луне. Привозили грунт с Луны и советские станции, и американцы руками, и до сих пор в этих пробах лунного грунта делаются очень интересные открытия и в отношении Луны, и даже в отношении Земли делаются открытия из грунта, привезённого с Луны, — объяснил он Pravda.Ru. — Обратная сторона не исследована совершенно, на ней никто, кроме китайцев, до сих пор не был, а она загадочная. Видимое и обратное полушария Луны — совершенно разные даже на взгляд, они абсолютно разные, и понять, почему и как это связано с историей Луны, а значит и Земли, очень хочется".

В успехе экспедиции учёный практически не сомневается: "Шансы весьма велики, навскидку — 95%. 100% никогда не бывает, но китайцы по Луне работают очень надёжно, у них не было ни одного большого срыва, все их полёты к Луге оказывались успешными, если они что-то не скрывают, но в наше время скрыть невозможно ничего. Так что шанс почти стопроцентный, что они возьмут грунт и вернут его на землю".

Учёный развеял страхи по поводу возможной опасности привезённых образцов. "Такая опасность подразумевалась, когда первые возвращения с Луны происходили, это 1969 год, первая посадка на Луну, Армстронг и Олдрин — вот легендарные люди, первыми коснувшиеся Луны, и второй экипаж "Апполон-12" тоже. Их по возвращении на Землю тут же помещали в карантин — они проходили трёхнедельный карантин, — и исследовали, не занесли ли они на себе какие-то патогенные, опасные для человека микробы с Луны. Выяснилось, что ничего. Лунная поверхность абсолютно стерильна. Это не значит, что на глубине нет жизни, но на поверхности точно нет", — успокоил он.

Скорее наоборот — человечество могло занести жизнь на Луну. Но ей это вряд ли хоть как-то навредило. "Скорее всего, всё, что мы туда занесли, давно уже погибло — там радиация очень высокая", — заключил Сурдин.

Посадка "Чанъэ-6" на Луну