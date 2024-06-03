Не оставляйте это в машине летом: предупреждение от ГИБДД, которое спасет ваш автомобиль

В ГИБДД назвали 7 предметов, которые категорически запрещено оставлять в машине летом

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С началом лета приходит время, когда автомобили превращаются в настоящие печки на колесах. Оставленные без присмотра предметы могут стать настоящей угрозой. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал, какие вещи категорически нельзя оставлять в машине летом.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Бутылка с водой, неизменный спутник летних поездок, может стать источником неприятностей. Если она оставлена на видном месте и подвергается воздействию солнечных лучей, то превращается в опасную линзу. Напоминает опыт из детства: солнечный луч через линзу способен поджечь практически любой воспламеняемый материал, будь то пластик или бумага.

Очки также представляют риск. Эти модные аксессуары могут привести к возгоранию.

Электронные гаджеты в жару становятся подобием замедленной бомбы. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащены современные устройства, не всегда выдерживают высокие температуры без последствий. Особенно уязвимы видеорегистраторы от менее известных производителей.

Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте в автомобиле детей и домашних животных без присмотра!

Помните те моменты, когда в машину попадал пакетик разноцветных драже-конфет? Они казались невинным удовольствием. Но в жаркую погоду, когда салон превращается в парную, эти сладости превращаются в липкую массу, оставляющую радужные пятна.

Косметика и продукты в жару также могут доставить неприятности. Они могут расплавиться, испортиться и оставить пятна в салоне. Например, йогурты и кефир, оставленные в машине на солнце, могут привести к разрыву упаковки и неприятному запаху.

Также важно помнить, что некоторые лекарства под воздействием жары теряют свои свойства.