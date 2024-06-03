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Nutrients: употребление чеснока в любом виде помогает нормализовать сахар и холестерин

Учёные выяснили, что чеснок снижает сахар и холестерин

Здоровье

Учёные из китайского Юго-восточного университета выяснили, что чеснок нормализует глюкозу и холестерин.

Учёные выяснили, что чеснок снижает сахар и холестерин
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они проанализировали 29 научных работ, опубликованных ранее. Их темой было влияние растительных продуктов и специй на кардиометаболическое здоровье человека. В совокупности в исследованиях участвовало 1567 человек со всего мира в возрасте от 18 до 80 лет.

В исследованиях принимали участие как здоровые люди, так и те, у кого были диагностированы различные заболевания, например, сахарный диабет 2 типа, неалкогольная жировая болезнь печени и инфаркт.

В ходе эксперимента чеснок употребляли в сыром и порошковом виде, а также в виде выдержанных экстрактов и пищевых добавок.

Согласно данным мета-анализа, употребление чеснока в любом виде давало положительный эффект и снижало в крови уровни сахара и холестерина.

Учёные считают, что это происходит из-за свойства чеснока ускорять в организме синтез органического соединения под названием аллицин. Он нормализует кровообращение и подавляет образование триглицеридов в печени, пишет журнал Nutrients.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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