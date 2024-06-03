Антироссийские санкции мешают российским туристам оплачивать услуги в Турции

Турецкие банки сообщают о проблемах с оплатой у российских туристов

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие банки начали получать сообщения от представителей туристического бизнеса о трудностях, с которыми сталкиваются российские туристы при оплате услуг в Турции. По данным "РИА Новости", ссылаясь на источник из одного из частных банков Анкары, эти проблемы вызваны антироссийскими санкциями.

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Источник отметил, что из-за санкций платежи через банковские системы иногда блокируются, что мешает туристам оплачивать покупки и услуги. Банки пытаются найти решения, но признают, что трудности сохраняются. На данный момент нет информации о том, когда эти проблемы будут полностью устранены.

Напряженность в сфере платежных переводов между Россией и Турцией продолжает расти. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил "РИА Новости", что действия Запада угрожают российско-турецкому торгово-экономическому сотрудничеству.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, усиливающимся в последние годы. В Москве утверждают, что Западу не хватает решимости признать провал своей санкционной политики против РФ. В самих западных странах также периодически высказываются мнения о неэффективности антироссийских санкций.