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Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

Как правильно удалять листья томатов?

1:10
Садоводство » Советы

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые нюансы.  

Как правильно удалять листья томатов?
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первым делом удаляйте листья, касающиеся земли, спустя неделю после пересадки. Нижние листья часто желтеют и покрываются пятнами, что не является болезнью, а признаком питания корней.

Удаляйте листья, если на нижних появились пятна, а верхние листья здоровы. Убирайте не более 2-3 листьев с одного растения за день, чтобы избежать опадания завязей и цветов.

После появления первой завязи удалите все листья ниже этой кисти, чтобы направить питание к плодам. Этот процесс повторяйте для второй и третьей кисти, но не дальше, чтобы не повредить растение.

Удаление листьев улучшает вентиляцию и снижает влажность, предотвращая заболевания. Нижние листья стареют и не синтезируют питательные вещества, становясь уязвимыми для болезней.

Удаляйте старые, больные и загущающие листья, а также пасынки, чтобы растение оставалось здоровым и плоды росли крупными и сочными.
 
 

КАК ПРАВИЛЬНО УДАЛЯТЬ ЛИСТЬЯ С ТОМАТОВ? Видео Ольги Черновой 16 июня
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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