Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые нюансы.
Первым делом удаляйте листья, касающиеся земли, спустя неделю после пересадки. Нижние листья часто желтеют и покрываются пятнами, что не является болезнью, а признаком питания корней.
Удаляйте листья, если на нижних появились пятна, а верхние листья здоровы. Убирайте не более 2-3 листьев с одного растения за день, чтобы избежать опадания завязей и цветов.
После появления первой завязи удалите все листья ниже этой кисти, чтобы направить питание к плодам. Этот процесс повторяйте для второй и третьей кисти, но не дальше, чтобы не повредить растение.
Удаление листьев улучшает вентиляцию и снижает влажность, предотвращая заболевания. Нижние листья стареют и не синтезируют питательные вещества, становясь уязвимыми для болезней.
Удаляйте старые, больные и загущающие листья, а также пасынки, чтобы растение оставалось здоровым и плоды росли крупными и сочными.
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