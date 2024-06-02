Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

Как правильно удалять листья томатов?

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые нюансы.

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Первым делом удаляйте листья, касающиеся земли, спустя неделю после пересадки. Нижние листья часто желтеют и покрываются пятнами, что не является болезнью, а признаком питания корней.

Удаляйте листья, если на нижних появились пятна, а верхние листья здоровы. Убирайте не более 2-3 листьев с одного растения за день, чтобы избежать опадания завязей и цветов.

После появления первой завязи удалите все листья ниже этой кисти, чтобы направить питание к плодам. Этот процесс повторяйте для второй и третьей кисти, но не дальше, чтобы не повредить растение.

Удаление листьев улучшает вентиляцию и снижает влажность, предотвращая заболевания. Нижние листья стареют и не синтезируют питательные вещества, становясь уязвимыми для болезней.

Удаляйте старые, больные и загущающие листья, а также пасынки, чтобы растение оставалось здоровым и плоды росли крупными и сочными.



