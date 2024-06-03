Банковская рассрочка: что нужно знать, прежде чем соглашаться

Эксперт рассказал о плюсах и минусах банковской рассрочки

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как известно, рассрочка — это финансовый инструмент, который позволяет приобретать товары или услуги и оплачивать их в течение определённого времени.

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Это похоже на необеспеченный потребительский кредит, но в данном случае вы делаете покупку и выплачиваете её стоимость товара или услуги равными долями.

Основной недостаток рассрочки, отметил экономист Андрей Лобода, заключается в том, что она влияет на кредитную историю. Просроченные платежи по рассрочке могут ухудшить кредитную историю точно так же, как и просроченные кредиты.

Кроме того, рассрочка увеличивает общую долговую нагрузку, что может повлиять на последующее одобрение кредитов банками.

Когда рассрочку предоставляет магазин, часто это связано с условиями, предложенными банком-партнёром, а не самим магазином. Эти условия могут включать скрытые проценты и требование оформления страховки, что делает рассрочку менее выгодной.

Также могут быть особые условия, например, предложение рассрочки только для держателей бонусных карт. Если рассрочку предоставляет поставщик услуг, такой как интернет-провайдер, стоит подумать о долгосрочных обязательствах, так как со временем стоимость услуг может возрасти, сказал Андрей Лобода агентству "Прайм".

Банковские карты рассрочки могут быть более гибким вариантом, поскольку они обычно предлагают рассрочку на различные цели и с более длительным сроком погашения.

Банки могут предлагать дополнительные преимущества, такие как повышенный кэшбек за использование карты рассрочки. Но также они могут устанавливать лимиты, которые не для всех клиентов окажутся выгодными.

Как и в любом другом случае, спешить не следует, надо тщательно взвешивать все "за" и "против", рассматривая вариант с рассрочкой платежей.

Оптимальным будет тот, при котором на ежемесячные выплаты будет уходить не более десяти процентов семейного бюджета, а срок погашения составляет более полугода. Такая рассрочка позволяет потребителю приобрести товар, не переплачивая за него.

В России также набирают популярность так называемые BNPL-сервисы (buy now, pay later, т. е. покупай сейчас, плати потом). Они также предоставляют возможность оплачивать товар или услугу не сразу, а по частям.

Несмотря на то, что механизм очень схож с рассрочкой, рассрочкой в классическом кредитном понимании BNPL не является, отмечает сайт "Мои финансы".

Для оформления обычно не требуется указывать паспортные данные, а также подписывать кредитный договор. Подобные сервисы обычно предоставляют услуги на меньшую сумму, чем стандартная рассрочка. Также в некоторых случаях требуется внесение первоначального платежа.