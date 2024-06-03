Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Банковская рассрочка: что нужно знать, прежде чем соглашаться

Эксперт рассказал о плюсах и минусах банковской рассрочки

2:57
Экономика

Как известно, рассрочка — это финансовый инструмент, который позволяет приобретать товары или услуги и оплачивать их в течение определённого времени.

Эксперт рассказал о плюсах и минусах банковской рассрочки
Фото: commons.wikimedia.org by Digr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это похоже на необеспеченный потребительский кредит, но в данном случае вы делаете покупку и выплачиваете её стоимость товара или услуги равными долями.

Основной недостаток рассрочки, отметил экономист Андрей Лобода, заключается в том, что она влияет на кредитную историю. Просроченные платежи по рассрочке могут ухудшить кредитную историю точно так же, как и просроченные кредиты.

Кроме того, рассрочка увеличивает общую долговую нагрузку, что может повлиять на последующее одобрение кредитов банками.

Когда рассрочку предоставляет магазин, часто это связано с условиями, предложенными банком-партнёром, а не самим магазином. Эти условия могут включать скрытые проценты и требование оформления страховки, что делает рассрочку менее выгодной.

Также могут быть особые условия, например, предложение рассрочки только для держателей бонусных карт. Если рассрочку предоставляет поставщик услуг, такой как интернет-провайдер, стоит подумать о долгосрочных обязательствах, так как со временем стоимость услуг может возрасти, сказал Андрей Лобода агентству "Прайм".

Банковские карты рассрочки могут быть более гибким вариантом, поскольку они обычно предлагают рассрочку на различные цели и с более длительным сроком погашения.

Банки могут предлагать дополнительные преимущества, такие как повышенный кэшбек за использование карты рассрочки. Но также они могут устанавливать лимиты, которые не для всех клиентов окажутся выгодными.

Как и в любом другом случае, спешить не следует, надо тщательно взвешивать все "за" и "против", рассматривая вариант с рассрочкой платежей.

Оптимальным будет тот, при котором на ежемесячные выплаты будет уходить не более десяти процентов семейного бюджета, а срок погашения составляет более полугода. Такая рассрочка позволяет потребителю приобрести товар, не переплачивая за него.

В России также набирают популярность так называемые BNPL-сервисы (buy now, pay later, т. е. покупай сейчас, плати потом). Они также предоставляют возможность оплачивать товар или услугу не сразу, а по частям.

Несмотря на то, что механизм очень схож с рассрочкой, рассрочкой в классическом кредитном понимании BNPL не является, отмечает сайт "Мои финансы".

Для оформления обычно не требуется указывать паспортные данные, а также подписывать кредитный договор. Подобные сервисы обычно предоставляют услуги на меньшую сумму, чем стандартная рассрочка. Также в некоторых случаях требуется внесение первоначального платежа.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы банк кредит
Обсудить
Новости Все >
Пик цветения пионов: разбираемся в подкормке
Готовим вкусные чесночные оладьи
Мир против Израиля? Почему никто не осуждает террористов ХАМАС?
Астроном Сурдин: грунт с обратной стороны Луны сулит интересные открытия
Люди со знаком зодиака "Телец" берут самые низкие микрозаймы
ВСС и "Sk Финтех Хаб" отобрали 7 полезных для страхования стартапов
Советы визажиста: как правильно делать макияж для зрелой кожи
Стало известно, почему кошка садится спиной к хозяину
Лера Кудрявцева экстренно доставила дочь в больницу
В "Трёх мушкетёрах" можно увидеть вещь из советской эпохи
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
Лера Кудрявцева экстренно доставила дочь в больницу
В "Трёх мушкетёрах" можно увидеть вещь из советской эпохи
Моторист объяснил, когда на расход масла можно не обращать внимание
Эксперт рассказал о плюсах и минусах банковской рассрочки
США и Норвегия представили новую ударную ракету для F-35
Три распространенных заблуждения о прыщах, в которые стоит перестать верить
Турецкие банки сообщают о проблемах с оплатой у российских туристов
Кокосовое мороженое с кардамоном: простой рецепт
Хосты, которые придадут оригинальность и индивидуальность
Мария Шукшина не одобрила показ в РФ фильма "Министерство неджентльменских дел"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников