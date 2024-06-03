Лера Кудрявцева рассказала об экстренной госпитализации дочери: "Эндоскопия, рентген, ЛОР, хирург"

Лера Кудрявцева экстренно доставила дочь в больницу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как спасала свою шестилетнюю дочь Машу.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Кудрявцева рассказала о крайне неудачном дне. Звезда ТВ сначала была возмущена тем, что вертолёт снёс декорации детского праздника, подвергнув опасности малышей.

Далее день тоже не задался. Она рассказала, что когда её шестилетняя дочь ела рыбу, она проглотила косточку.

"Сначала мы помчались в Лапино, там не оказалось дежурного ЛОРа, потом рванули в Морозовскую. Эндоскопия, рентген, ЛОР, хирург. Короче, я на стрессе", — написала Лера в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что шестилетняя дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу.