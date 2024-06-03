Лера Кудрявцева рассказала об экстренной госпитализации дочери: "Эндоскопия, рентген, ЛОР, хирург"

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как спасала свою шестилетнюю дочь Машу.
Кудрявцева рассказала о крайне неудачном дне. Звезда ТВ сначала была возмущена тем, что вертолёт снёс декорации детского праздника, подвергнув опасности малышей.
Далее день тоже не задался. Она рассказала, что когда её шестилетняя дочь ела рыбу, она проглотила косточку.
"Сначала мы помчались в Лапино, там не оказалось дежурного ЛОРа, потом рванули в Морозовскую. Эндоскопия, рентген, ЛОР, хирург. Короче, я на стрессе", — написала Лера в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что шестилетняя дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу.
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