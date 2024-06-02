Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску

Что может быть лучше для садовода, чем цветущие всё лето растения, которые не требуют частого полива и сложного ухода? Сегодня мы расскажем о таком кустарнике — лантане (Lantana).
Лантана — родственница вербены, с около 120 видами вечнозелёных кустарников. Это универсальное растение можно выращивать в саду и в контейнере на балконе или дома.
Лантана легко переносит домашние условия, хотя периодическое опрыскивание ей полезно. Она цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску.
Этот кустарник родом из Африки и Южной Америки, но прижился и в Средиземноморье, и в Средней Азии. Лантана легко переносит жару и засуху, хорошо растёт на солнечных участках.
Проще всего посадить её в просторный горшок и при желании выставить в сад, на террасу или украсить интерьер. В средней полосе её осенью выкапывают, пересаживают в контейнер и убирают в светлое прохладное место.
Можно также срезать здоровые веточки и укоренить их методом черенкования — лантана хорошо укореняется. В садах средней полосы и контейнерах она ведёт себя культурно, вырастая не более 50-70 см.
Лантану можно формировать стрижкой. Её крона в форме полусферы выглядит очень красиво, а регулярная стрижка поддерживает декоративный вид и омолаживает растение.
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