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Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску

Лантана станет прекрасным украшением сада

1:33
Садоводство » Цветы

Что может быть лучше для садовода, чем цветущие всё лето растения, которые не требуют частого полива и сложного ухода? Сегодня мы расскажем о таком кустарнике — лантане (Lantana).

Лантана станет прекрасным украшением сада
Фото: Own work by Mercewiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лантана — родственница вербены, с около 120 видами вечнозелёных кустарников. Это универсальное растение можно выращивать в саду и в контейнере на балконе или дома.

Лантана легко переносит домашние условия, хотя периодическое опрыскивание ей полезно. Она цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску.

Этот кустарник родом из Африки и Южной Америки, но прижился и в Средиземноморье, и в Средней Азии. Лантана легко переносит жару и засуху, хорошо растёт на солнечных участках.

Проще всего посадить её в просторный горшок и при желании выставить в сад, на террасу или украсить интерьер. В средней полосе её осенью выкапывают, пересаживают в контейнер и убирают в светлое прохладное место.

Можно также срезать здоровые веточки и укоренить их методом черенкования — лантана хорошо укореняется. В садах средней полосы и контейнерах она ведёт себя культурно, вырастая не более 50-70 см.

Лантану можно формировать стрижкой. Её крона в форме полусферы выглядит очень красиво, а регулярная стрижка поддерживает декоративный вид и омолаживает растение.

#Лантана - "девичье слово" комнатное растение. Уход, размножение.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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