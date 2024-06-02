Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами

Сейчас клубника активно цветёт и образует завязи. Чтобы увеличить количество ягод, в этот период опрыскивайте кусты средствами, которые стимулируют образование плодов.
Для опрыскивания клубники подойдут борная кислота, янтарная кислота, сахарный сироп.
Чаще всего садоводы используют использую борную кислоту. В стакане горячей воды разведите 1 грамм средства, хорошо перемешивайте и добавьте в литр воды. Готовым раствором опрыскивайте кусты клубники.
Борная кислота содержит бор, который способствует прорастанию пыльцы, обеспечивая опыление даже в неблагоприятных условиях.
Бор не только стимулирует цветение, но и в целом улучшает рост кустов. Это средство повышает иммунитет клубники, улучшает фотосинтез и увеличивает энергию растений.
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