От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы

Как избавиться от муравьёв на пионах?

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Чтобы избавиться от муравьёв на пионах, можно использовать несколько эффективных методов. Один из них — мыльный раствор. Для этого разведите столовую ложку жидкого мыла или моющего средства для посуды в литре воды и опрыскайте этим раствором пионы и муравьиные тропы. Мыло разрушает защитный слой муравьев, что их отпугивает.

Фото: flickr.com by Jeff Turner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ещё один способ — борная кислота. Смешайте борную кислоту с сахаром или медом в пропорции 1 часть борной кислоты на 3 части сахара и разложите эту смесь вблизи пиона. Муравьи перенесут её в гнездо, что постепенно уничтожит колонию.

Можно использовать кофейную гущу, посыпав её вокруг основания пиона. Муравьи не любят запах кофе и будут избегать этого места.

Также посадите мяту, лаванду или полынь вокруг пиона. Муравьи не любят сильные ароматы этих растений и будут избегать их.

Ещё один способ — нарисовать мелом круг вокруг пиона или посыпать порошковой корицей. Муравьи не пересекают такие барьеры. Наконец, можно использовать ловушки с липкой лентой. Оберните ствол пиона липкой лентой, липкой стороной наружу. Муравьи, пытаясь подняться по стеблю, прилипнут к ленте.