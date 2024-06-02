От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно

Лучший способ защитить растения — это профилактика от насекомых-паразитов. Не секрет, что главные разносчики тли — муравьи. Они специально создают на растениях "тлиные фермы". Муравьи переносят взрослых особей на молодые побеги, где те активно размножаются.
Куски белого синтепона, утеплителя для одежды помогут избавиться от муравьёв. Нарежьте их на полоски шириной 10-15 см, обмотайте вокруг стволов и закрепите проволокой. Затем распушите синтепон снизу и сверху.
Купить этот материал можно в швейных магазинах и там, где продают ткани. Синтепон состоит из множества тонких упругих нитей, через которые им сложно пробраться.
Синтепон долговечен, не боится ветра, жары, мороза и осадков. Для 100% результата дополнительно обработайте пояса эфирным маслом аниса, которое отпугивает муравьёв. Несколько капель этого масла, и муравьи перестанут появляться.
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