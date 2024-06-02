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От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно

Как защитить деревья от муравьёв?

1:05
Садоводство » Вредители и болезни

Лучший способ защитить растения — это профилактика от насекомых-паразитов. Не секрет, что главные разносчики тли — муравьи. Они специально создают на растениях "тлиные фермы". Муравьи переносят взрослых особей на молодые побеги, где те активно размножаются.

Как защитить деревья от муравьёв?
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Куски белого синтепона, утеплителя для одежды помогут избавиться от муравьёв. Нарежьте их на полоски шириной 10-15 см, обмотайте вокруг стволов и закрепите проволокой. Затем распушите синтепон снизу и сверху.

Купить этот материал можно в швейных магазинах и там, где продают ткани. Синтепон состоит из множества тонких упругих нитей, через которые им сложно пробраться.

Синтепон долговечен, не боится ветра, жары, мороза и осадков. Для 100% результата дополнительно обработайте пояса эфирным маслом аниса, которое отпугивает муравьёв. Несколько капель этого масла, и муравьи перестанут появляться.

Как защитить дерево от муравьев - копеечный способ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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