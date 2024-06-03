Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить апельсиновое дерево?
Владимир Машков исполнил главную роль в спектакле, который сам поставил
Самым популярным районом у арендаторов элитного жилья стал Ленинградский проспект
Тренер Личка не исключил перехода экс-игрока "Спартака" Джикии в "Динамо"
Учёные выяснили, что чеснок снижает сахар и холестерин
В ГИБДД назвали 7 предметов, которые категорически запрещено оставлять в машине летом
Готовим вкусные чесночные оладьи
Мир против Израиля? Почему никто не осуждает террористов ХАМАС?
Астроном Сурдин: грунт с обратной стороны Луны сулит интересные открытия
Стоит ли подкармливать пионы во время их цветения

Пик цветения пионов: разбираемся в подкормке

1:59
Садоводство » Цветы

Пионы - одни из самых красивых и популярных садовых многолетников. Они радуют нас своим роскошным цветением в конце весны - начале лета. Но многие цветоводы задаются вопросом: нужно ли подкармливать пионы во время самого пика их цветения?

Пик цветения пионов: разбираемся в подкормке
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Особенности питания пионов

Пионы характеризуются достаточно большими, объемными корневищами, которые обеспечивают растения необходимыми питательными веществами в течение всего сезона. Поэтому в основном они потребляют органику, накопленную в предыдущий вегетационный период.

Весенняя подкормка играет ключевую роль для закладки будущих цветочных бутонов и формирования крепкой вегетативной массы. Благодаря ей растения получают достаточное количество питательных веществ для цветения.

Во время самого процесса цветения пионы продолжают потреблять питательные вещества, но в меньшей степени, чем весной. Основная их потребность связана с развитием и наливом цветочных бутонов.

Необходимость дополнительной подкормки

Большинство экспертов и опытных садоводов сходятся во мнении, что дополнительная подкормка пионов во время цветения необязательна. Если вы провели качественную весеннюю подкормку, то растения будут иметь достаточно питательных веществ для нормального цветения.

Единственным исключением могут быть ситуации, когда пионы растут на очень бедных, истощенных почвах. Тогда дополнительная подкормка комплексными удобрениями может быть полезна для поддержания цветения и предотвращения преждевременного увядания цветков.

Таким образом, в большинстве случаев подкармливать пионы во время самого пика их цветения не требуется. Важно правильно и своевременно провести весеннее питание, которого будет достаточно для хорошего, обильного цветения.

Подкормка пионов во время бутонизации
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Борная кислота простимулирует образование ягод клубники
Ягод клубники будет много: в период цветения обязательно опрысните кусты этими средствами
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
США не смогли привести к власти в Мексике своего ставленника Любовь Степушова Не зря на "мирный саммит" в Швейцарию едет министр по делам инвалидов Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Выращиваем в саду арбузы: эти советы помогут вам наслаждаться сочными плодами в летний сезон
Последние материалы
Владимир Машков исполнил главную роль в спектакле, который сам поставил
Самым популярным районом у арендаторов элитного жилья стал Ленинградский проспект
Тренер Личка не исключил перехода экс-игрока "Спартака" Джикии в "Динамо"
США не смогли привести к власти в Мексике своего ставленника
Учёные выяснили, что чеснок снижает сахар и холестерин
В ГИБДД назвали 7 предметов, которые категорически запрещено оставлять в машине летом
Пик цветения пионов: разбираемся в подкормке
Готовим вкусные чесночные оладьи
Мир против Израиля? Почему никто не осуждает террористов ХАМАС?
Астроном Сурдин: грунт с обратной стороны Луны сулит интересные открытия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников