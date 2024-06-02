Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением

Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение обладает уникальной красотой и продолжительным периодом цветения. Речь о сальпиглоссисе.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот яркий и неповторимый цветок способен украсить любой сад. Он отличается необычным рисунком на лепестках, который напоминает произведение искусства. В средней полосе сальпиглоссис выращивается как однолетнее растение и цветет всё лето, радуя своих владельцев разнообразием красок. Хотя это растение редко встречается на садовых участках из-за его сложности в выращивании из семян или рассады. Тем не менее его цветы, напоминающие мраморный узор, заставляют восхищаться своей причудливой красотой.

Чтобы вырастить сальпиглоссис, его рекомендуется сеять семена сразу в открытый грунт, начиная с мая или начала лета. Семена сохраняют всхожесть до 4-5 лет, но лучше использовать свежий посевной материал. Нежные всходы нуждаются в хорошем освещении и вентиляции, чтобы избежать вытягивания и грибковых инфекций.