Топ новых и необычных сортов хост для вашего дачного участка

Хосты - одни из самых популярных и востребованных декоративно-лиственных растений для садов. Известно множество сортов этих удивительных многолетников, но селекционеры постоянно работают над выведением новых, более интересных и необычных вариантов. Давайте познакомимся с некоторыми из них.
Хоста "Блэк Джек"
Этот сорт относится к группе темнолистных хост. Его крупные, плотные листья окрашены в практически черный цвет с голубовато-зеленым оттенком. По мере развития куста листья становятся еще более темными, почти сливаясь с темной землей вокруг. Отличительная особенность - небольшие, бледно-лиловые цветы.
Хоста "Блу Анджел"
Мощные, широкие листья этого сорта имеют красивую голубую окраску с восковым налетом. По мере роста они приобретают темные, насыщенные оттенки. Цветки - крупные, белые. Хоста "Блу Анджел" отличается выносливостью и теневыносливостью.
Хоста "Джаггернаут"
Один из самых необычных сортов с очень крупными, карминно-красными листьями. По мере развития куста они приобретают еще более яркий, насыщенный окрас. Прекрасно смотрятся в контрасте с зелеными и пестролистными хостами. Цветки - бледно-лиловые.
Хоста "Лафайет"
Впечатляет размерами своих огромных листьев до 60 см в длину и 40 см в ширину. Окраска - насыщенный, темно-зеленый цвет с яркими жилками. Сорт великолепно подходит для оформления крупных садовых композиций.
Хоста "Росео Маргината"
Этот сорт выделяется крупными, сердцевидными листьями с широкой кремовой каймой по краю. На солнечных участках кайма может окрашиваться в розовые или лиловые тона. Куст густой, компактный, с нежными сиреневыми цветами.
Эти и многие другие новые сорта хост способны придать любому саду оригинальность и индивидуальность. Они великолепно смотрятся как в одиночных посадках, так и в групповых композициях.
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