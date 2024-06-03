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Топ новых и необычных сортов хост для вашего дачного участка

Хосты, которые придадут оригинальность и индивидуальность

2:16
Садоводство » Цветы

Хосты - одни из самых популярных и востребованных декоративно-лиственных растений для садов. Известно множество сортов этих удивительных многолетников, но селекционеры постоянно работают над выведением новых, более интересных и необычных вариантов. Давайте познакомимся с некоторыми из них.

Хосты, которые придадут оригинальность и индивидуальность
Фото: commons.wikimedia.or by Andy Mabbett is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хоста "Блэк Джек"
Этот сорт относится к группе темнолистных хост. Его крупные, плотные листья окрашены в практически черный цвет с голубовато-зеленым оттенком. По мере развития куста листья становятся еще более темными, почти сливаясь с темной землей вокруг. Отличительная особенность - небольшие, бледно-лиловые цветы.

Хоста "Блу Анджел"
Мощные, широкие листья этого сорта имеют красивую голубую окраску с восковым налетом. По мере роста они приобретают темные, насыщенные оттенки. Цветки - крупные, белые. Хоста "Блу Анджел" отличается выносливостью и теневыносливостью.

Хоста "Джаггернаут"
Один из самых необычных сортов с очень крупными, карминно-красными листьями. По мере развития куста они приобретают еще более яркий, насыщенный окрас. Прекрасно смотрятся в контрасте с зелеными и пестролистными хостами. Цветки - бледно-лиловые.

Хоста "Лафайет"
Впечатляет размерами своих огромных листьев до 60 см в длину и 40 см в ширину. Окраска - насыщенный, темно-зеленый цвет с яркими жилками. Сорт великолепно подходит для оформления крупных садовых композиций.

Хоста "Росео Маргината"
Этот сорт выделяется крупными, сердцевидными листьями с широкой кремовой каймой по краю. На солнечных участках кайма может окрашиваться в розовые или лиловые тона. Куст густой, компактный, с нежными сиреневыми цветами.

Эти и многие другие новые сорта хост способны придать любому саду оригинальность и индивидуальность. Они великолепно смотрятся как в одиночных посадках, так и в групповых композициях.

ТОП-7 лучших сортов хосты. Самые устойчивые и надёжные
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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