Марцел Личка сообщил, возможен ли переход Георгия Джикии в "Динамо"

Тренер Личка не исключил перехода экс-игрока "Спартака" Джикии в "Динамо"

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка выразил своё мнение о возможном переходе Георгия Джикии, бывшего защитника "Спартака", в его команду.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Личка подтвердил, что переход Джикии в "Динамо" имеет реальные шансы на осуществление. Он отметил, что в футболе возможно всё, приведя пример перехода Серхио Рамоса из "ПСЖ" в "Севилью".

Тренер высоко оценил качества Джикии, называя его крупным игроком для российского футбола и опытным футболистом, который может стать не только усилением на поле, но и лидером вне его.

"В жизни и футболе возможно всё. Посмотрите на Серхио Рамоса — он из "ПСЖ" перешёл в "Севилью". Джикия — большой игрок для российского футбола, достаточно опытный футболист, который может помочь команде не только на поле, но и в раздевалке. Это настоящий лидер, — сказал Личка, которого цитирует "Матч ТВ".

Джикия покинул свой предыдущий клуб, "Спартак", по окончании сезона, и теперь его будущее может быть связано с "Динамо". Стоит отметить, что рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в € 5 млн. Однако, пока что не было официального подтверждения о возможном переходе Джикии в "Динамо".

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