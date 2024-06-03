Выяснилось, какие районы Москвы облюбовали богатеи для съёма элитного жилья

Самым популярным районом у арендаторов столичного элитного жилья стал Ленинградский проспект, узнала "Стройгазета" в "Intermark Аренде".
По данным компании, с января по апрель 2024 года на этот район пришлось 11% всех сделок в сегменте аренды высокобюджетного жилья в Москве. За ним следуют окрестности Арбата и метро "Кропоткинская".
Ленинградский проспект остаётся в лидерах рейтинга уже на протяжении десяти лет, сообщила генеральный директор "Intermark Аренда" Елена Куликова.
"В районе Ленинградского проспекта сосредоточен достаточно большой выбор высококачественных квартир в сочетании с востребованными критериями выбора квартир у арендаторов — новые жилые комплексы, современные ремонт и мебель, наличие паркинга, а также благоприятные особенности района", — объяснила она.
При этом арендная плата ниже среднерыночного уровня на 8% — 222 тысячи рублей в месяц. Десять лет назад, впрочем, дисконт был куда больше — 36%.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.