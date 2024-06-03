Всё о расходе масла: как понять, что ваш двигатель нуждается в проверке

Моторист объяснил, когда на расход масла можно не обращать внимание

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Иногда даже у полностью исправного двигателя можно заметить потребление масла, особенно при определенных условиях эксплуатации. Моторист сервисного центра в интервью порталу njcar. ru объяснил, как определить, когда это нормально, а когда уже стоит начать беспокоиться о состоянии ДВС.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Все двигатели внутреннего сгорания потребляют масло в процессе работы, будь то совершенно новый двигатель или старый, прошедший более 100 000 км. Ключевым фактором здесь является количество потребляемого масла.

У полностью исправного двигателя потребление масла может составлять примерно от 20 до 50 граммов на каждые 1000 километров пробега. Интересно, что это потребление не всегда прямо зависит от мощности двигателя. У старых двигателей этот показатель иногда может достигать 100-200 граммов на те же 1000 километров.

Поэтому владельцы новых машин обычно не замечают изменения уровня масла между плановыми ТО.

Если за год израсходуется около 400 граммов из 5 кг объема масла, для нового двигателя это незначительно и может остаться незамеченным владельцем. Однако у подержанных автомобилей при очередной замене масла можно заметить, что половина объема масла "исчезла".

Обе ситуации являются нормальными и не должны вызывать беспокойства. Но если расход масла значительно превышает этот ориентир, следует обратить внимание на состояние двигателя и провести диагностику.

Например, если в летнем путешествии автомобиль с прицепом проехал несколько сотен километров по горным серпантинам и крутым подъемам, не стоит беспокоиться о снижении уровня масла.

В таких условиях двигатель работает на пределе возможностей, что может привести к увеличенному угару масла.

Однако, если автомобиль не подвергался таким нагрузкам, но расход масла все же значительный, это повод обратиться в автосервис для диагностики.

Причины увеличенного расхода масла могут быть различными. Это могут быть проблемы с маслосъемными колпачками и кольцами, системой вентиляции картера, а также возможные течи уплотнений в моторе и другие неполадки.