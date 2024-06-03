Разрушая мифы об акне: правда о проблемах кожи и их решении

Три распространенных заблуждения о прыщах, в которые стоит перестать верить

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Угревая болезнь не только причиняет физическое дискомфорт, но и негативно сказывается на психическом благополучии. Даже с использованием профессиональной косметики трудно скрыть неровности кожи, поэтому важно обратиться за помощью к специалисту. Мы собрали основные мифы, связанные с акне, которые могут только ухудшить ситуацию.

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Первый миф заключается в том, что загар помогает избавиться от проблемы, но на самом деле это не так. После пребывания на солнце кожа уплотняется, что затрудняет выведение секрета на поверхность, что может привести к новым воспалениям и появлению черных точек. Поэтому важно быть осторожным с загаром и использовать некомедогенные солнцезащитные средства.

Второй миф утверждает, что акне само пройдет. Хотя это может быть правдой для подростков с гормональным взрывом, взрослым стоит обратиться к дерматологу для определения причины и разработки программы ухода за кожей.

Третий миф утверждает, что акне возникает из-за редкого умывания лица. Однако неправильный уход может усугубить проблему, но не является основной причиной ее возникновения. Важно обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет найти причину и эффективно решить проблему, чтобы избежать возможных шрамов и осложнений.



