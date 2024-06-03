Мексика останентя на пророссийских позициях с новым президентом Клаудией Шейнбаум

США не смогли привести к власти в Мексике своего ставленника

4:48 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

США с треском "проиграли" выборы в Мексике, несмотря на все усилия "соросят" по возвращению в Мексику "демократии".

Фото: ommons.wikimedia.org by Secretaría de Cultura Ciudad de México is licensed under https://flickr.com/photos/113756879@N03/49503316651

Ошеломляющий успех партии Лопеса Обрадора MORENA

Кандидат от правящей партии МORENA (Движение национального возрождения) в коалиции с Лейбористской партией и Партией зелёных экологов Клаудия Шейнбаум, согласно предварительным данным, выигрывает выборы президента Мексики, состоявшиеся 2 июня. Она набирает разгромные для оппонентов от 58,3% до 60,7% голосов.

Кандидаты от оппозиции, на которых ставили в США — Сочитль Гальвес набирает 30 % голосов, Хорхе Альварес Майнес - 10 % голосов. Явка составила до 60 %, согласно данным Национального избирательного института (INE).

Поздравления Шейнбаум уже приходят от соседей по континенту, в том числе от лидеров Кубы, Боливии, Венесуэлы. Лидеры Запада пока молчат, кроме приславшего поздравления испанского премьера.

Одновременно коалиция "Давайте продолжим творить историю" выиграла выборы в парламент с достижением конституционного большинства, что позволит проводить конституционные изменения, записанные в программе:

проводить всенародные выборы судей;

гарантировать повышение минимальной заработной платы выше уровня инфляции.

Также MORENA одержала победу как минимум в пяти из девяти штатов, в которых проводились губернаторские выборы, в том числе в Мехико.

Шейнбаум имеет хорошее образование и опыт политика

Клаудия Шейнбаум — одна из основателей левой партии MORENA, выпускница факультета естественных наук Национального автономного университета Мексики (UNAM), физик- электротехник по образованию. Занимала пост министра окружающей среды в правительстве Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. До этого была мэром Мехико.

Шейнбаум характеризуется прагматизмом и расчётливостью, умением слушать других. По её словам, она продолжит политику Лопеса Обрадора, который был президентом два мандата — это максимум по Конституции.

Мексика при MORENA достигла впечатляющих успехов

Перед выборами Лопес Обрадор дискредитировался соросовскими институтами (USAID) по линиям:

растущего наркотрафика (хотя его создателями являются США и Канада),

уровня преступности и насилия (хотя он снижается).

Однако, по данным GALLUP, Лопес Обрадор завершает свой второй президентский срок с одобрением 80%. Мексика при нём стала второй экономикой Латинской Америки и двенадцатой в мире. В 2024 году уровень экономического роста в стране составит около 3%, инфляция — около 4%, по данным ЦБ. В стране имеется хорошее среднее образование, работают более 3 тысяч университетов, а UNAM всегда занимает высокие места в рейтингах университетов мира.

Шейнбаум, несомненно, доведёт до конца национализацию американской строительной компания Vulcan Materials, ответственной за продолжительный экоцид в мексиканском Карибском бассейне — вела добычу известняка на горнодобывающем предприятии с нанесением вреда для окружающей среды.

Пророссийская позиция Мексики сохранится

Что касается внешнеполитических планов, Шейнбаум заявила, что будет придерживаться "конституционных принципов невмешательства, международного сотрудничества в целях развития, самоопределения народов и миростроительства". По её словам, Мексика будет поддерживаться отношений "дружбы, взаимного уважения и равенства" с Соединенными Штатами и "всегда будет защищать мексиканцев, находящихся по другую сторону границы".

Нейтралитет Мексики характеризуется в западных СМИ как пророссийский. Мексика отказалась осуждать РФ в ООН за СВО на Украине, от поставок оружия Украине, выступила в ООН с инициативой перемирия, отвергнутой Киевом.

Российские военные участвовали в сентябре прошлого года в параде в Мехико по случаю освобождения от испанского колониализма. Мексика будет расширять торговлю с РФ, она нуждается в российских удобрениях и продовольствии.

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