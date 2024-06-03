Мария Шукшина возмущена прокатом в РФ фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел"

Актриса Мария Шукшина объяснила, почему фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" нельзя показывать в России.
Не понравилось Шукшиной то, что в российских онлайн-кинотеатрах будут показывать фильм "Министерство неджентльменских дел"
"Фильм о гордости за страну, ну, т. е. за Великобританию, за ее мудрого и смелого, патриотического премьера, ну, т. е., за Черчиля, за её верных, мужественных и отважных сынов", — написала звезда в своём Telegram-канале.
Она отметила, что при просмотре фильма рождается мысль о вкладе Англии в победу над Гитлером.
"Даёшь Победу над "пятой колонной", — призвала Мария.
Ранее Мария Шукшина возмутилась внешним видом Ольги Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей.
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