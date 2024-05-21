У них в голову встроен кошачий GPS-навигатор: как питомцы всегда находят дорогу домой — анекдот тому подтверждение

Эксперты ответили, как коты находят дорогу домой

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все знают о способности кошек находить дорогу домой даже из незнакомого места.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если собакам в этом помогает их обоняние, то кошачья навигация вызывает настоящее восхищение. Давайте разберемся, как кошки ориентируются на местности.

У кошек отлично развиты зрение, обоняние, слух и память. Однако, это предел научных знаний в данной области.

Все эти способности животные используют комплексно.

Обоняние у кошек развито не хуже, чем у собак. Оно гораздо острее человеческого, что позволяет кошкам улавливать мельчайшие детали и ориентироваться в пространстве. Слух в этом отношении важен не меньше зрения.

Исследования показали, что в памяти кошки воспроизводятся не только визуальные образы, но и звуки, что также помогает им находить дорогу домой.

Кроме того, у кошек есть усы и брови, которые улавливают малейшие изменения в окружающей среде. Этот инструмент помогает им ориентироваться в темноте, когда зрение бесполезно.

Однако, не стоит переоценивать возможности кошек. Домашние питомцы хуже ориентируются в пространстве, чем бездомные.

Кошки, выросшие в комфортных условиях, не могут в полной мере использовать эти навыки, и рассказы о том, как кошки преодолевали сотни километров, чтобы вернуться домой, скорее являются художественным вымыслом.