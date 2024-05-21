У них в голову встроен кошачий GPS-навигатор: как питомцы всегда находят дорогу домой — анекдот тому подтверждение

Все знают о способности кошек находить дорогу домой даже из незнакомого места.
Если собакам в этом помогает их обоняние, то кошачья навигация вызывает настоящее восхищение. Давайте разберемся, как кошки ориентируются на местности.
У кошек отлично развиты зрение, обоняние, слух и память. Однако, это предел научных знаний в данной области.
Все эти способности животные используют комплексно.
Обоняние у кошек развито не хуже, чем у собак. Оно гораздо острее человеческого, что позволяет кошкам улавливать мельчайшие детали и ориентироваться в пространстве. Слух в этом отношении важен не меньше зрения.
Исследования показали, что в памяти кошки воспроизводятся не только визуальные образы, но и звуки, что также помогает им находить дорогу домой.
Кроме того, у кошек есть усы и брови, которые улавливают малейшие изменения в окружающей среде. Этот инструмент помогает им ориентироваться в темноте, когда зрение бесполезно.
Однако, не стоит переоценивать возможности кошек. Домашние питомцы хуже ориентируются в пространстве, чем бездомные.
Кошки, выросшие в комфортных условиях, не могут в полной мере использовать эти навыки, и рассказы о том, как кошки преодолевали сотни километров, чтобы вернуться домой, скорее являются художественным вымыслом.
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