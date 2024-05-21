Станислава Садальского насторожило обращение к гражданам Центробанка: "Очень странная акция"

Садальскому не понравилась новая акция Центробанка

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский обратил внимание на необычную акцию Центробанка.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" насторожило новое предложение от Банка России, который предложил обменять до 2 июня мелочь на бумажные деньги.

"Очень странная акция… Интересно, что за ней стоит? В любом случае монеты всегда имели большую ценность — хотя бы потому, что на их изготовление требуется больше затрат. Похоже, ждём реформу?!" — поделился своими размышлениями заслуженный артист РСФСР в личном Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский рассказал, что перестал приглашать родню к себе домой.