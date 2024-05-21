Пять способов сохранить цвет волос: борьба с преждевременной сединой

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Как предотвратить или замедлить появление седины: пять методов

1:04
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом приходит мудрость, но также и изменения во внешности, включая появление седины. Однако, если вы хотите предотвратить или замедлить этот процесс, существуют определенные методы. Главное знать, что генетика играет ключевую роль в этом процессе, но существуют и другие факторы, на которые можно повлиять.

Как предотвратить или замедлить появление седины: пять методов
Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Витаминные и питательные добавки, например, могут помочь улучшить состояние ваших волос, так как недостаток определенных витаминов связан с преждевременным поседением. Стресс также является фактором, способствующим седению волос, поэтому важно научиться управлять своими эмоциями. Некоторые привычки, такие как курение, также могут ускорить процесс старения волос. Защита от солнца также важна, так как ультрафиолетовые лучи могут нанести вред вашим волосам.

Наконец, регулярные медицинские обследования могут помочь выявить любые потенциальные проблемы, которые могут быть связаны с преждевременным появлением седины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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