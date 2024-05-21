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Как сэкономить на отдыхе в Турции: советы и лучшие даты для поездки

Россиянам рассказали, когда выгоднее лететь в Турцию

1:16
Туризм

Лето уже не за горами, и многие начинают планировать отпуск у моря. В этом году большинство россиян остаются верны традиции и выбирают Турцию для своих путешествий. Однако возникает вопрос: когда лучше отправляться, чтобы сэкономить?

Россиянам рассказали, когда выгоднее лететь в Турцию
Фото: flickr.com by Pedro Szekely is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Если начать планировать поездку в начале года, можно значительно сэкономить, а ближе к осени цены на отдых в Турции начинают снижаться. Летом можно воспользоваться "горящими турами", но лучше выбирать непопулярные даты для вылета и прилета: когда в регионе заканчивается или ещё не начался купальный сезон", — поясняет глава турагентства Екатерина Чиркова.

Экономить можно, приобретая пакетные туры, поскольку при самостоятельном планировании стоимость авиабилетов может быть выше, сообщает "Город55". Например, в начале лета отдых на Средиземноморском побережье в четырёхзвездочном отеле по системе "все включено" обойдётся в 100 тысяч рублей на неделю для двух человек. Отдых с детьми в пятизвёздочном отеле начинается от 175 тысяч рублей на троих. Арифметика проста: чем ближе к купальному сезону, тем выше цены в отелях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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