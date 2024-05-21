Перекусывать плохо, скажете вы! Ваше мнение изменится, когда вы попробуете этот полезный сэндвич с сыром и тушёными овощами

Вкусный сэндвич с сыром и тушёными овощами: готовим дома

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвич с сыром и тушёными овощами — это простой в приготовлении и невероятно вкусный перекус.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

4 ломтика хлеба

1/2 нарезанного стручкового перца (зелёного перца)

1 небольшая кукуруза

Чёрный перец по желанию

1 чайная ложка красного соуса чили

1 столовая ложка сливочного масла

3 зубчика измельчённого чеснока

2 ломтика сыра

1 нарезанная луковица

Соль по необходимости

1 столовая ложка кунжута

1 чайная ложка томатного кетчупа

2 столовые ложки растительного масла

Приготовление

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне, добавьте семена кунжута вместе с измельчёнными зубчиками чеснока. Обжарьте несколько секунд, затем добавьте в сковороду все овощи и потушите пару минут. Добавьте соль, чёрный перец, томатный кетчуп и соус чили. Хорошо перемешайте и выключите огонь. Выложите обжаренную овощную смесь на ломтик хлеба и сверху положите ломтик сыра. Накройте ещё одним ломтиком хлеба и смажьте внешнюю сторону хлеба сливочным маслом. Повторите процесс, чтобы сделать ещё один бутерброд. Обжарьте сэндвичи на гриле. Подавайте горячими с любимым соусом.