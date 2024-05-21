Перекусывать плохо, скажете вы! Ваше мнение изменится, когда вы попробуете этот полезный сэндвич с сыром и тушёными овощами

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Вкусный сэндвич с сыром и тушёными овощами: готовим дома

1:20
Еда

Сэндвич с сыром и тушёными овощами — это простой в приготовлении и невероятно вкусный перекус.

Вкусный сэндвич с сыром и тушёными овощами: готовим дома
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 4 ломтика хлеба
  • 1/2 нарезанного стручкового перца (зелёного перца)
  • 1 небольшая кукуруза
  • Чёрный перец по желанию
  • 1 чайная ложка красного соуса чили
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 3 зубчика измельчённого чеснока
  • 2 ломтика сыра
  • 1 нарезанная луковица
  • Соль по необходимости
  • 1 столовая ложка кунжута
  • 1 чайная ложка томатного кетчупа
  • 2 столовые ложки растительного масла

Приготовление

  1. Нагрейте масло в сковороде на среднем огне, добавьте семена кунжута вместе с измельчёнными зубчиками чеснока. Обжарьте несколько секунд, затем добавьте в сковороду все овощи и потушите пару минут. Добавьте соль, чёрный перец, томатный кетчуп и соус чили. Хорошо перемешайте и выключите огонь.
  2. Выложите обжаренную овощную смесь на ломтик хлеба и сверху положите ломтик сыра. Накройте ещё одним ломтиком хлеба и смажьте внешнюю сторону хлеба сливочным маслом. Повторите процесс, чтобы сделать ещё один бутерброд.
  3. Обжарьте сэндвичи на гриле. Подавайте горячими с любимым соусом.
Идеальный Жареный Сэндвич с Сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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