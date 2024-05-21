Перекусывать плохо, скажете вы! Ваше мнение изменится, когда вы попробуете этот полезный сэндвич с сыром и тушёными овощами

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне, добавьте семена кунжута вместе с измельчёнными зубчиками чеснока. Обжарьте несколько секунд, затем добавьте в сковороду все овощи и потушите пару минут. Добавьте соль, чёрный перец, томатный кетчуп и соус чили. Хорошо перемешайте и выключите огонь.
Выложите обжаренную овощную смесь на ломтик хлеба и сверху положите ломтик сыра. Накройте ещё одним ломтиком хлеба и смажьте внешнюю сторону хлеба сливочным маслом. Повторите процесс, чтобы сделать ещё один бутерброд.
Обжарьте сэндвичи на гриле. Подавайте горячими с любимым соусом.