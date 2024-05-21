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Страховщики счастливы: Минпромторг разрешил при ремонте ставить на автомобили подержанные запчасти

Минпромторг одобрил установку б/у запчастей при ремонте авто

1:44
Страхование

Минпромторг РФ разработал поправки, которые позволят использовать б/у запчасти при ремонте автомобилей, сообщает Телеграм-канал "Страховой случай". Новшество получило одобрение страховых компаний, Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

Минпромторг одобрил установку б/у запчастей при ремонте авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Изменения затронут технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств", особенно в части правил использования подержанных автозапчастей. Министерство должно будет определить, какие использованные комплектующие могут быть безопасно установлены на транспортные средства. Также предстоит разработать стандарты для компаний, занимающихся восстановлением запчастей, методы такого восстановления и систему контроля качества.

Также будет установлен список деталей, использование которых повторно запрещено. К ним относятся: подушки безопасности (включая пиротехнические исполнительные механизмы и датчики), ремни безопасности (вместе с тканевыми лентами и пиротехническими механизмами) и сиденья со встроенными креплениями ремней или подушек.

Также будет запрещено использовать б/у устройства для блокировки рулевого управления, иммобилайзеры, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и глушители.

Предполагается, что список допустимых для повторного использования запчастей будет включать тормозные колодки, ремни ГРМ, стёкла и фары.

Для страховщиков это открывает новые возможности, подчёркивает "Страховой случай". После признания автомобиля тотальным его можно будет разобрать на запчасти для дальнейшей перепродажи, что значительно увеличит доходы компаний.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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