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Что полезнее в яйцах для здоровья: белок или желток? Многие заблуждаются

Advice.News: польза и вред яичного белка и желтка

1:27
Здоровье

В этой статье мы расскажем, что полезнее: желток или белок.

Advice.News: польза и вред яичного белка и желтка
Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Вы удивитесь, но в желтке содержится больше белка, чем в самом белке. В нем содержится гораздо больше жира, но и больше витаминов. Желток на 52% состоит из воды, поэтому калорий в нем немного выше, чем в белке: на 100 грамм приходится 55 калорий. Еще 28% составляют жиры, в том числе полезные фосфолипиды.

Кроме того, желток богат железом, калием и магнием. Он необходим для здоровья мозга. Желток также защищает здоровье сердца, снижает риск инсульта, он полезен для костей, мозга, печени, сердца и нервной системы.

В яичных белках обнаружено до 150 различных типов белков. Кроме того, в нем содержится большое количество витаминов В2, В3 и В5, а также значительное количество витаминов В1, В6, В8, В9 и В12. Кроме того, белок не содержит жира, что делает его гораздо менее калорийным по сравнению с желтками.

Яйца лучше есть с желтком или без

На самом деле, чтобы получить полную пользу от продукта, лучше съесть яйцо целиком. Это поможет обеспечить организм как витаминами и жирами, содержащимися в желтке, так и всеми полезными свойствами белка.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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