Когда в мае сажать картошку по лунному календарю

Говорим о посадке картофеля

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Картошка – одна из самых распространённых и популярных овощей, которые выращиваются как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и на приусадебных участках. И чтобы получить хороший урожай картофеля, необходимо правильно выбирать время для его посадки.

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Одним из методов определения оптимального времени посадки картофеля является использование лунного календаря. Считается, что фазы Луны могут влиять на развитие горных овощей, в том числе картофеля. Поэтому многие садоводы и огородники применяют лунный календарь при посадке растений.

В мае сажать картошку по лунному календарю рекомендуется во время лунного дня, когда Луна находится в убывающей фазе. Считается, что в это время корни растения лучше развиваются и заселяются на новом месте. Также желательно выбирать дни, когда Луна находится в знаках Земли (Тельца, Девы, Козерога), так как это считается благоприятным временем для посадки корнеплодов.

Важно помнить, что лунный календарь – это лишь один из методов определения времени посадки растений, и не стоит полностью полагаться только на него. Важно также учитывать климатические условия, состояние почвы, особенности сорта картофеля и другие факторы.

Таким образом, правильно выбранное время для посадки картошки по лунному календарю в мае может повлиять на успешное развитие растения и получение хорошего урожая. Этот метод может быть полезен для тех, кто предпочитает использовать природные ритмы и энергии при выращивании растений.