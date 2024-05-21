Конгресс США бьёт тревогу: мир отворачивается от доллара из-за инфляции

Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Растущая инфляция заставляет мировые страны отказываться от доллара, заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси. Его слова приводит РИА Новости.

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Мэсси отметил, что девальвация американской валюты представляет собой серьезную угрозу. Из-за этого происходит обесценивание денег, что становится испытанием не только для США, но и для всего мира.

По мнению Мэсси, мировое сообщество устало от зависимости от доллара. Он подчеркнул, что, когда страны начнут использовать альтернативные валюты или хранить капитал в собственных суверенных фондах, США придется полагаться на собственных граждан, поскольку других возможностей не останется.