Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы кошек, которые не вызывают аллергию
Россияне поделились рецептом котлет для кошек
Ксения Бородина публично отчитала младшую дочь
Рецепт классического русского борща
Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства
Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком
Финляндия готовится открыть границу с Россией
Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
Сорт винограда "Рошфор К" отличается крупными ягодами
Конгресс США бьёт тревогу: мир отворачивается от доллара из-за инфляции

Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара

0:45
Экономика

Растущая инфляция заставляет мировые страны отказываться от доллара, заявил член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси. Его слова приводит РИА Новости.

Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мэсси отметил, что девальвация американской валюты представляет собой серьезную угрозу. Из-за этого происходит обесценивание денег, что становится испытанием не только для США, но и для всего мира.

По мнению Мэсси, мировое сообщество устало от зависимости от доллара. Он подчеркнул, что, когда страны начнут использовать альтернативные валюты или хранить капитал в собственных суверенных фондах, США придется полагаться на собственных граждан, поскольку других возможностей не останется.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ветеринары назвали запретные для животных продукты
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Рецепт классического русского борща
Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства
Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком
Финляндия готовится открыть границу с Россией
Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара
Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
Сорт винограда "Рошфор К" отличается крупными ягодами
Зеленский опасается российского влияния на конференции в Швейцарии
Дональд Трамп хочет подать в суд на создателей фильма "Ученик"
Стало известно о расколе внутри ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников