Лекарство от диабета способно снизить риск рака крови

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Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови

1:32
Наука

Учёные из Орхусской университетской больницы в Дании в составе международного научного коллектива обнаружили, что у людей, принимающих метформин (препарат для лечения диабета), со временем снижается вероятность развития рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood Advances.

Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Исследование включало данные более 19 тысяч здоровых добровольцев и людей с диабетом, принимавших метформин для контроля уровня сахара в крови. В период наблюдения с 2010 по 2018 год было зарегистрировано 3816 новых случаев миелопролиферативных новообразований.

Эта группа редких видов рака крови характеризуется избыточным образованием эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов в костном мозге, что может повысить риск инсульта, сердечного приступа и повреждения внутренних органов.

Исследователи выяснили, что приём метформина снижал риск развития всех типов миелопролиферативных новообразований у людей с диабетом, причём наибольший эффект наблюдался у тех, кто принимал препарат более пяти лет.

На данный момент учёные не могут точно объяснить, почему метформин обладает такими защитными свойствами. Они планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, влияет ли препарат на вероятность развития других видов рака крови, таких как острый миелоидный лейкоз.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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