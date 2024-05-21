Разбираем сухой шампунь: экспертный взгляд на плюсы и минусы

Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почти каждая дама, хотя бы раз задумывалась о покупке сухого шампуня, особенно если подруги уже все опробовали. Однако, стоит ли прибегать к этому средству с учетом его неоднозначного эффекта? Плюсы и минусы сухого шампуня решили рассмотреть вместе с профессиональным стилистом Татьяной Золотовой.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Суть сухого шампуня заключается в том, что он лишь создает иллюзию чистоты, а не очищает волосы как обычный шампунь. Сухой шампунь способен лишь абсорбировать загрязнения, но не предназначен для полноценного очищения кожи головы и волос в привычном понимании. Этот продукт эффективен только в первые дни после мытья головы, и его не хватит для удаления недельных загрязнений. Следовательно, он может быть использован как экстренное средство в случае отсутствия времени на мойку головы, но не рекомендуется для постоянного использования.

Спасение в условиях ограниченного времени является одним из главных плюсов сухого шампуня. Он может использоваться на корнях волос, если нет возможности принять душ и помыть голову. Также он может быть полезен для создания объема при укладке волос, особенно для тонких волос. Однако, его частое применение может привести к обезвоживанию волос и появлению перхоти, так как в его составе содержится много синтетических компонентов. Кроме того, сухие шампуни могут забивать поры кожи, что особенно важно для людей с чувствительной кожей.