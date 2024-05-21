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Готовим классический русский борщ: рецепт, проверенный временем

Рецепт классического русского борща

2:00
Еда

Борщ — это одно из самых известных и популярных блюд русской кухни. Мы рассмотрим рецепт классического русского борща, который порадует вас своим утонченным вкусом и ароматом.

Рецепт классического русского борща
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan is licensed under public domain

Ингредиенты.

— 500 г говядины (лучше выбирать мякоть с костью для более насыщенного бульона)
— 2 средние свеклы
— 2 средние моркови
— 1 большая луковица
— 3 средних картофелины
— 1 маленькая кочан капусты
— 2-3 столовые ложки томатной пасты
— 2-3 зубчика чеснока
— 1 лавровый лист
— Соль, перец, зелень по вкусу
— 2 столовые ложки растительного масла для обжаривания

Приготовление.

Начните с приготовления бульона. Положите говядину в большую кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Уберите пену, уменьшите огонь и варите на медленном огне около 1,5-2 часов, пока мясо не станет мягким.

Очистите и нарежьте свеклу, морковь, лук и картофель. Нарежьте капусту тонкой соломкой. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистости. Добавьте морковь и свеклу, тушите около 10 минут.

Когда мясо сварится, выньте его из бульона, нарежьте на небольшие кусочки и верните обратно в кастрюлю. Добавьте в кастрюлю обжаренные овощи, картофель и капусту. Добавьте томатную пасту, нарезанный чеснок, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Варите борщ на слабом огне еще около 20-30 минут, пока все овощи не станут мягкими и ароматы хорошо соединятся. После этого выключите огонь, дайте борщу настояться некоторое время под крышкой.

Подавайте борщ горячим, посыпав сверху измельченной зеленью (укроп, петрушка). Подается с кислой сметаной.

Приятного аппетита!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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