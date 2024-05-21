Как приготовить свои черничные котлетки для... кошки: необычный деликатес для вашего питомца

Россияне поделились рецептом котлет для кошек

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас возникают сомнения относительно промышленного корма для кошек, попробуйте приготовить еду для вашего питомца самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, можно предложить вашему любимцу черничные котлетки.

Черника полезна не только людям, но и кошкам. Она помогает нормализовать работу ЖКТ, укрепляет иммунитет и содержит антиоксиданты.

Несмотря на все полезные свойства, такие угощения не должны составлять более 5-10% от общего рациона. Для их приготовления понадобится всего 3-6 ягод черники, 100 г куриного филе, ложка оливкового масла и одно яйцо.

Еще один вариант блюда — добавить овсянку к отварной курице и вышеуказанным ингредиентам. Все компоненты нужно загрузить в блендер, измельчить, а затем скатать из получившейся массы шарики и запечь их в духовке.

Важно: перед тем как угощать вашего питомца новым блюдом, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Этот разумный шаг поможет предотвратить возможные аллергические реакции у вашей кошки.