Как приготовить свои черничные котлетки для... кошки: необычный деликатес для вашего питомца

Если у вас возникают сомнения относительно промышленного корма для кошек, попробуйте приготовить еду для вашего питомца самостоятельно.
Например, можно предложить вашему любимцу черничные котлетки.
Черника полезна не только людям, но и кошкам. Она помогает нормализовать работу ЖКТ, укрепляет иммунитет и содержит антиоксиданты.
Несмотря на все полезные свойства, такие угощения не должны составлять более 5-10% от общего рациона. Для их приготовления понадобится всего 3-6 ягод черники, 100 г куриного филе, ложка оливкового масла и одно яйцо.
Еще один вариант блюда — добавить овсянку к отварной курице и вышеуказанным ингредиентам. Все компоненты нужно загрузить в блендер, измельчить, а затем скатать из получившейся массы шарики и запечь их в духовке.
Важно: перед тем как угощать вашего питомца новым блюдом, проконсультируйтесь с ветеринаром.
Этот разумный шаг поможет предотвратить возможные аллергические реакции у вашей кошки.
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