Певец Юрий Лоза раскритиковал боксёрский поединок между Фьюри и Усиком: "Бить разучились"

Певец Юрий Лоза прокомментировал противостояние боксёров Тайсона Фьюри и Александра Усика.
Лоза назвал бой межу Фьюри и Усиком долгожданным. Он отметил, что Усик, выступающий в супер тяжёлом весе, собрал все четыре пояса
"Фьюри был на 15 сантиметров выше и на двадцать килограммов тяжелее", — обратил внимание певец на данные соперников.
Автор и исполнитель хита "Плот" разочаровался боксёрским поединком, так как в нём, по его словам, было мало зрелищных моментов.
"То ли защита стала лучше, то ли бить разучились, но эстетического удовольствия мне данное соперничество не доставило", — поделился своим мнением артист в личном ВК-аккаунте.
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