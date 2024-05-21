Певец Юрий Лоза раскритиковал боксёрский поединок между Фьюри и Усиком: "Бить разучились"

Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком

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Певец Юрий Лоза прокомментировал противостояние боксёров Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Лоза назвал бой межу Фьюри и Усиком долгожданным. Он отметил, что Усик, выступающий в супер тяжёлом весе, собрал все четыре пояса

"Фьюри был на 15 сантиметров выше и на двадцать килограммов тяжелее", — обратил внимание певец на данные соперников.

Автор и исполнитель хита "Плот" разочаровался боксёрским поединком, так как в нём, по его словам, было мало зрелищных моментов.

"То ли защита стала лучше, то ли бить разучились, но эстетического удовольствия мне данное соперничество не доставило", — поделился своим мнением артист в личном ВК-аккаунте.

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