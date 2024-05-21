Грозди по 520 г: этот сорт винограда даёт крупные плоды весом по 8 граммов каждый — подходит для всех регионов РФ

"Рошфор К" — это исключительно столовый сорт винограда с очень ранним сроком созревания. Грозди отличаются внушительным размером, их средний вес составляет около 520 граммов. Ягоды крупные, весом по 8 граммов каждая, овальной формы и красно-серого цвета. Они обладают мясистой текстурой и мускатными нотками во вкусе. Дегустационная оценка этого сорта достигает впечатляющих 9,7 баллов, что делает его одним из самых вкусных сортов винограда.
Необходима дополнительная защита в регионах с суровыми зимами. Сорт рекомендуется для выращивания во всех регионах благодаря своим уникальным вкусовым качествам, которые с лихвой компенсируют его недостатки. —
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