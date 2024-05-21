Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин
В США заявили о расколе в ЕС из-за ордера на арест Нетаньяху

Стало известно о расколе внутри ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

6:39
Мир

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал причиной раскола внутри Европейского союза (ЕС), пишет американское издание Politico. В своей новой статье они рассказывают о сути этого конфликта.

Стало известно о расколе внутри ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху
Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В то время как израильские политики всех мастей резко осудили запрос Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест своих высокопоставленных чиновников, реакция европейских лидеров разделилась.

Прокурор МУС Карим Хан подал в понедельник ходатайства об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара, а также командира военного крыла ХАМАСА и министра обороны Израиля, ссылаясь на обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Израиле и Государстве Палестина.

"Преступления, совершенные в Газе, должны преследоваться по закону на самом высоком уровне, независимо от виновных", — написала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб в заявлении, опубликованном в понедельник, подчеркнув поддержку Бельгией работы МУС.

Министерство иностранных дел Словении опубликовало заявление в аналогичном ключе, в котором говорится, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные на израильской и палестинской территориях, "должны преследоваться независимо и беспристрастно, независимо от виновных".

“Привлечение к ответственности имеет решающее значение для предотвращения зверств и обеспечения мира”, — говорится в сообщении министерства.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что оно "в течение многих месяцев предупреждало о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права и, в частности, о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе", добавив: "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанность в любых ситуациях".

Другие лидеры ЕС отнеслись к этому решению менее благосклонно.

"Предложение главного прокурора МУС выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации является ужасающим и абсолютно неприемлемым", — написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказал аналогичные мысли.

“Мы полностью уважаем независимость МУС”, — написал он, — Однако тот факт, что лидер террористической организации ХАМАС, заявленной целью которой является уничтожение государства Израиль, упоминается одновременно с демократически избранными представителями этого самого государства, является непостижимым".

В Лондоне правительство Соединенного Королевства дистанцировалось от решения МУС.

"Эти действия никак не помогут добиться паузы в боевых действиях, освободить заложников или доставить гуманитарную помощь, а также добиться прогресса на пути к устойчивому прекращению огня, которого мы хотим видеть", — заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака.

По другую сторону Атлантики президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал заявление МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров "возмутительным".

В отличие от всех стран-членов Европейского союза, США не являются полноправным членом МУС.

"Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакой разницы", — говорится в заявлении Байдена, — Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности".

В заявлении МУС не обвиняются лидеры Израиля и ХАМАС в идентичных преступлениях, хотя есть некоторые совпадения.

Заявление Германии, которое появилось позже других, начиналось с того, что страна с уважением отнеслась к суду, назвав его создание фундаментальным достижением международного сообщества, но добавила: "Одновременное ходатайство о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС, с одной стороны, и двух израильских официальных лиц — с другой, привело к ложным результатам. впечатление от уравнения".

Затем в заявлении перечисляются преступления, совершенные ХАМАС, и выражается поддержка права Израиля на самооборону.

ХАМАС также раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест своих членов.

Что теперь?

Запросы о выдаче ордеров теперь будут рассматриваться палатой предварительного производства МУС.

"Давайте сегодня внесем ясность в один ключевой вопрос: если мы не продемонстрируем нашу готовность применять закон в равной степени, если будет рассматриваться, что он применяется избирательно, мы создадим условия для его краха", — заявил Хан в своем заявлении в понедельник."

“Поступая таким образом, мы ослабим оставшиеся узы, которые удерживают нас вместе, стабилизирующие связи между всеми сообществами и отдельными людьми, систему социальной защиты, к которой обращаются все жертвы во время страданий. Это настоящий риск, с которым мы сталкиваемся в данный момент", — сказал Хан.

По словам профессора Зинаиды Миллер, эксперта по международному праву Северо-Восточного университета, решение МУС подать заявку на выдачу ордеров на арест предполагает определенную степень уверенности в том, что ходатайства будут удовлетворены.

“Прокурор не стал бы ходатайствовать о выдаче ордеров на данном этапе, если бы не был уверен в том, что он уже определил”, — сказал Миллер Politico.

В то же время, узкая направленность обвинений на отдельных должностных лиц означает, что у нас будут "ограниченные возможности для рассмотрения более широкого контекста этих преступлений иначе, чем теми способами, которые непосредственно влияют на уголовный процесс", сказала она.

"[Но] стоит обратить внимание на ограниченный характер процесса, даже несмотря на то, что мы видим историческое значение заявлений, особенно в отношении израильских официальных лиц".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран израиль биньямин нетаньяху
Обсудить
Новости Все >
Породы кошек, которые не вызывают аллергию
Россияне поделились рецептом котлет для кошек
Ксения Бородина публично отчитала младшую дочь
Рецепт классического русского борща
Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства
Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком
Финляндия готовится открыть границу с Россией
Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара
Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
Сорт винограда "Рошфор К" отличается крупными ягодами
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ветеринары назвали запретные для животных продукты
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Рецепт классического русского борща
Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства
Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком
Финляндия готовится открыть границу с Россией
Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара
Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
Сорт винограда "Рошфор К" отличается крупными ягодами
Зеленский опасается российского влияния на конференции в Швейцарии
Дональд Трамп хочет подать в суд на создателей фильма "Ученик"
Стало известно о расколе внутри ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников