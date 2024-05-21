В США заявили о расколе в ЕС из-за ордера на арест Нетаньяху

Стало известно о расколе внутри ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху

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Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал причиной раскола внутри Европейского союза (ЕС), пишет американское издание Politico. В своей новой статье они рассказывают о сути этого конфликта.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

В то время как израильские политики всех мастей резко осудили запрос Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест своих высокопоставленных чиновников, реакция европейских лидеров разделилась.

Прокурор МУС Карим Хан подал в понедельник ходатайства об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара, а также командира военного крыла ХАМАСА и министра обороны Израиля, ссылаясь на обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Израиле и Государстве Палестина.

"Преступления, совершенные в Газе, должны преследоваться по закону на самом высоком уровне, независимо от виновных", — написала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб в заявлении, опубликованном в понедельник, подчеркнув поддержку Бельгией работы МУС.

Министерство иностранных дел Словении опубликовало заявление в аналогичном ключе, в котором говорится, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные на израильской и палестинской территориях, "должны преследоваться независимо и беспристрастно, независимо от виновных".

“Привлечение к ответственности имеет решающее значение для предотвращения зверств и обеспечения мира”, — говорится в сообщении министерства.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что оно "в течение многих месяцев предупреждало о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права и, в частности, о неприемлемом характере потерь среди гражданского населения в секторе Газа и недостаточном гуманитарном доступе", добавив: "Франция поддерживает Международный уголовный суд, его независимость и борьбу с безнаказанность в любых ситуациях".

Другие лидеры ЕС отнеслись к этому решению менее благосклонно.

"Предложение главного прокурора МУС выдать ордер на арест представителей демократически избранного правительства вместе с лидерами исламистской террористической организации является ужасающим и абсолютно неприемлемым", — написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказал аналогичные мысли.

“Мы полностью уважаем независимость МУС”, — написал он, — Однако тот факт, что лидер террористической организации ХАМАС, заявленной целью которой является уничтожение государства Израиль, упоминается одновременно с демократически избранными представителями этого самого государства, является непостижимым".

В Лондоне правительство Соединенного Королевства дистанцировалось от решения МУС.

"Эти действия никак не помогут добиться паузы в боевых действиях, освободить заложников или доставить гуманитарную помощь, а также добиться прогресса на пути к устойчивому прекращению огня, которого мы хотим видеть", — заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака.

По другую сторону Атлантики президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал заявление МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров "возмутительным".

В отличие от всех стран-членов Европейского союза, США не являются полноправным членом МУС.

"Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакой разницы", — говорится в заявлении Байдена, — Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности".

В заявлении МУС не обвиняются лидеры Израиля и ХАМАС в идентичных преступлениях, хотя есть некоторые совпадения.

Заявление Германии, которое появилось позже других, начиналось с того, что страна с уважением отнеслась к суду, назвав его создание фундаментальным достижением международного сообщества, но добавила: "Одновременное ходатайство о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС, с одной стороны, и двух израильских официальных лиц — с другой, привело к ложным результатам. впечатление от уравнения".

Затем в заявлении перечисляются преступления, совершенные ХАМАС, и выражается поддержка права Израиля на самооборону.

ХАМАС также раскритиковал решение МУС о выдаче ордеров на арест своих членов.

Что теперь?

Запросы о выдаче ордеров теперь будут рассматриваться палатой предварительного производства МУС.

"Давайте сегодня внесем ясность в один ключевой вопрос: если мы не продемонстрируем нашу готовность применять закон в равной степени, если будет рассматриваться, что он применяется избирательно, мы создадим условия для его краха", — заявил Хан в своем заявлении в понедельник." “Поступая таким образом, мы ослабим оставшиеся узы, которые удерживают нас вместе, стабилизирующие связи между всеми сообществами и отдельными людьми, систему социальной защиты, к которой обращаются все жертвы во время страданий. Это настоящий риск, с которым мы сталкиваемся в данный момент", — сказал Хан.

По словам профессора Зинаиды Миллер, эксперта по международному праву Северо-Восточного университета, решение МУС подать заявку на выдачу ордеров на арест предполагает определенную степень уверенности в том, что ходатайства будут удовлетворены.

“Прокурор не стал бы ходатайствовать о выдаче ордеров на данном этапе, если бы не был уверен в том, что он уже определил”, — сказал Миллер Politico.

В то же время, узкая направленность обвинений на отдельных должностных лиц означает, что у нас будут "ограниченные возможности для рассмотрения более широкого контекста этих преступлений иначе, чем теми способами, которые непосредственно влияют на уголовный процесс", сказала она.