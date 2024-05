В США заявили о расколе в ЕС из-за ордера на арест Нетаньяху

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стал причиной раскола внутри Европейского союза (ЕС), пишет американское издание Politico. В своей новой статье они рассказывают о сути этого конфликта.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States is licensed under public domain