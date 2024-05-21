Звёздная мама без штанов: Ксения Бородина наказала дочь за пользование телефоном

Ксения Бородина публично отчитала младшую дочь

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вызвала бурную реакцию у своих подписчиков, когда прилюдно отчитала свою младшую дочь Теону.

Фото: vk.com/borodyliavk by Ксения Бородина

Звезда поделилась видеозаписью на своей личной странице, где она предстала перед камерой без штанов, в пижаме с короткими шортами.

Ксению возмутило то, что девочка с раннего утра взяла в руки телефон. По словам знаменитости, она старается следить за тем, чтобы её дочери вели активный образ жизни и не проводили слишком много времени за гаджетами.

"Почему у нас в будние дни телефон? Только что стояли разговаривали, пошла за телефоном! В чем дело?" — спросила Ксения у дочери.

Теона ответила, что уже поела и решила взять в руки телефон, что не устроило Бородину.

"Иди бери собаку, иди гуляй, бери кота. Поела, это что значит? Что с утра надо в телефоне сидеть нон-стоп?" — заявила она.

Подписчики активно обсуждают видео, высказывая различные мнения о методах воспитания звёздной мамы.