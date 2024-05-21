Кошачий гигантизм: как узнать рост своего питомца в несколько движений

Ветеринары рассказали, как узнать рост кошки

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Высота кошки измеряется от холки до пола. Эта характеристика важна, если вы планируете участвовать с питомцем в выставках и соревнованиях.

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Измерение роста кошки также необходимо, например, для покупки одежды. Даже если вы просто любопытны, стоит действовать следующим образом.

Подождите, пока питомец успокоится, и поставьте его рядом с дверью. Сделайте отметку на дверной раме карандашом.

Затем измерьте расстояние от пола до отметки с помощью линейки или метра. Если ваш питомец неспокойный, этот метод может не подойти. В этом случае попробуйте подложить под спящего кота лист бумаги и сделать отметки, а затем измерьте их линейкой, чтобы узнать его рост.

Важно: не забудьте учесть длину шерсти. Чтобы шерсть не искажала результаты измерения, пригладьте её перед началом измерений.