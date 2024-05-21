Кошачий гигантизм: как узнать рост своего питомца в несколько движений

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Ветеринары рассказали, как узнать рост кошки

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Зоосфера » Кошки

Высота кошки измеряется от холки до пола. Эта характеристика важна, если вы планируете участвовать с питомцем в выставках и соревнованиях.

Ветеринары рассказали, как узнать рост кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Измерение роста кошки также необходимо, например, для покупки одежды. Даже если вы просто любопытны, стоит действовать следующим образом.

Подождите, пока питомец успокоится, и поставьте его рядом с дверью. Сделайте отметку на дверной раме карандашом.

Затем измерьте расстояние от пола до отметки с помощью линейки или метра. Если ваш питомец неспокойный, этот метод может не подойти. В этом случае попробуйте подложить под спящего кота лист бумаги и сделать отметки, а затем измерьте их линейкой, чтобы узнать его рост.

Важно: не забудьте учесть длину шерсти. Чтобы шерсть не искажала результаты измерения, пригладьте её перед началом измерений.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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