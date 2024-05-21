"Разумные деньги": онлайн-игра "СберСтрахования жизни" научит россиян тратить и копить финансы

"СберСтрахование жизни" запустило онлайн-игру по финансовой грамотности

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "СберСтрахование жизни" объявила о запуске онлайн-игры по финансовой грамотности "Разумные деньги".

Фото: freepik.com by ansiia is licensed under public domain

Страховщик обещает, что игра поможет россиянам научиться обращаться со своими финансами, планировать текущие и будущие расходы, а также системно формировать сбережения с помощью финансовых и защитных инструментов.

В игре четыре уровня сложности. Обучение происходит через различные жизненные ситуации: выбор профессии, поиск дополнительного заработка, накопление и трата заработанных денег и т. д. В игре есть робот-помощник, который даёт полезные подсказки, например, какие финансовые инструменты лучше использовать в том или ином случае.

Управляющий директор управления методологии и компетенций "СберСтрахования жизни" Наталья Тарасова отметила, что навыки финансовой грамотности необходимы всем независимо от возраста, а в игровой форме их получить намного легче.

"Игра "Разумные деньги" максимально приближена к жизни: в ней тоже происходят непредвиденные события, возникают незапланированные расходы, появляются новые возможности приумножить свой доход, которые важно использовать", — отметила она.

Ранее страховщики произвели первую выплату аграриям из-за гибели урожая от майских заморозков.