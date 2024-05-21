Эти кошки не вызовут аллергию: 4 породы для аллергиков

Породы кошек, которые не вызывают аллергию

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для многих людей аллергия на кошек может стать серьезным препятствием для того, чтобы завести этого пушистого друга. Однако существуют породы кошек, которые считаются гипоаллергенными.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Сфинксы, порода кошек без шерсти, часто рассматривается как одна из самых безаллергенных пород. Отсутствие шерсти делает их менее склонными к вызыванию аллергических реакций у людей.

Кошки породы Рекс имеют очень короткую шерсть, что также делает их более подходящими для аллергиков. Их шерсть содержит меньше феромонов, которые обычно вызывают аллергические реакции.

Бурмиллы известны своей мягкой и шелковистой шерстью, которая также считается менее аллергенной. Хотя у них есть шерсть, они производят меньше секреций сальных желез, что делает их более "дружелюбными" к аллергикам.

Балинезы имеют длинную и густую шерсть, но они также считаются породой кошек с низким уровнем аллергенов. Их шерсть не выпадает так часто, как у других пород, что снижает вероятность вызова аллергических реакций.