Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Породы кошек, которые не вызывают аллергию
Россияне поделились рецептом котлет для кошек
Ксения Бородина публично отчитала младшую дочь
Рецепт классического русского борща
Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства
Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком
Финляндия готовится открыть границу с Россией
Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара
Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
В результате неудачной операции на зубах лицо россиянки было изуродовано

Kub Mash: у пациентки из Кубани произошло опущение глаза после операции на зубах

1:24
Здоровье

После операции на зубах у жительницы Краснодара опустился глаз. По данным Kub Mash, она сейчас испытывает проблемы с даже с процессом приёма пищи.

Kub Mash: у пациентки из Кубани произошло опущение глаза после операции на зубах
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе беседы с Telegram-каналом Надежда рассказала о том, что после жалобы на боль ей предложили гайморотомию. Однако даже после этой процедуры женщина продолжала испытывать дискомфорт, что привело к повторному разрезанию десны. Удивление врачей вызвало обнаружение забытого тампона, который уже начал гнить. Через десять дней Надежде была проведена чистка, в результате чего ей сломали миндальную перегородку, а также повредили глазную ось, что привело к опущению глаза.

"Мне пришлось в апреле 2023 года ехать в больницу на очень сложную операцию, где мне вскрыли череп, взяли оттуда кость и подставили под глаз, так как он у меня провалился. Сейчас мне ещё предстоит две операции, то есть на этом история моя не заканчивается, наверное, только начинается", — сообщила женщина.

В настоящее время Надежда столкнулась с острыми болями в области лица, из-за которых она практически никуда не выходит. Помимо этого, женщина испытывает трудности с питанием, так как уже даже при сжатии челюсти у неё возникает чрезвычайно сильная боль, пронизывающая всю голову.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Ветеринары назвали запретные для животных продукты
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Рецепт классического русского борща
Сухой шампунь: плюсы и минусы применения данного средства
Юрия Лозу разочаровал боксёрский бой между Фьюри и Усиком
Финляндия готовится открыть границу с Россией
Инфляция вынуждает мировые страны отказываться от доллара
Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови
Сорт винограда "Рошфор К" отличается крупными ягодами
Зеленский опасается российского влияния на конференции в Швейцарии
Дональд Трамп хочет подать в суд на создателей фильма "Ученик"
Стало известно о расколе внутри ЕС из-за ордера МУС на арест Нетаньяху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников