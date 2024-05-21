В результате неудачной операции на зубах лицо россиянки было изуродовано

Kub Mash: у пациентки из Кубани произошло опущение глаза после операции на зубах

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После операции на зубах у жительницы Краснодара опустился глаз. По данным Kub Mash, она сейчас испытывает проблемы с даже с процессом приёма пищи.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе беседы с Telegram-каналом Надежда рассказала о том, что после жалобы на боль ей предложили гайморотомию. Однако даже после этой процедуры женщина продолжала испытывать дискомфорт, что привело к повторному разрезанию десны. Удивление врачей вызвало обнаружение забытого тампона, который уже начал гнить. Через десять дней Надежде была проведена чистка, в результате чего ей сломали миндальную перегородку, а также повредили глазную ось, что привело к опущению глаза.

"Мне пришлось в апреле 2023 года ехать в больницу на очень сложную операцию, где мне вскрыли череп, взяли оттуда кость и подставили под глаз, так как он у меня провалился. Сейчас мне ещё предстоит две операции, то есть на этом история моя не заканчивается, наверное, только начинается", — сообщила женщина.

В настоящее время Надежда столкнулась с острыми болями в области лица, из-за которых она практически никуда не выходит. Помимо этого, женщина испытывает трудности с питанием, так как уже даже при сжатии челюсти у неё возникает чрезвычайно сильная боль, пронизывающая всю голову.