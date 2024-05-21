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Финляндия готовится открыть границу с Россией после принятия нового закона о беженцах

Финляндия готовится открыть границу с Россией

1:12
Туризм

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страна может открыть границу с Россией после принятия нового закона о выдворении беженцев.

Финляндия готовится открыть границу с Россией
Фото: www.flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, по его словам, это произойдет не сразу, так как на российско-финской границе остаются тысячи людей, стремящихся попасть в Финляндию. Пограничная служба должна оценить ситуацию перед возможным открытием границы, и, вероятно, речь пойдет только об одном пункте пропуска. Новый закон направлен на предотвращение въезда лиц, ищущих убежища, и сокращение количества заявлений, подаваемых на границе. Парламент рассмотрит окончательный вариант закона на этой неделе. Ранее министр обороны Финляндии также упоминал о возможности открытия границы.

Правительство страны представило в парламент законопроект "О выдворении", который позволит открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Законопроект предусматривает возможность ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты на определенных участках границы и вблизи них в целях защиты суверенитета и безопасности Финляндии.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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