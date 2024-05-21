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Плющенко рассказал, что у них есть штаб, который переманивает спортсменов: "Но я здесь не за этим"

Плющенко заявил, что он "не переманивает" спортсменов к себе

1:35
Спорт

Спортивная легенда Евгений Плющенко, который дважды стал олимпийским чемпионом и трёхкратным чемпионом мира, подтвердил, что Макар Игнатов, серебряный призёр чемпионата России 2021 года, присоединился к его тренерскому штабу.

Плющенко заявил, что он "не переманивает" спортсменов к себе
Фото: wikimedia.org by Dahmeli is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее было объявлено, что Игнатов покинул команду Евгения Рукавицына, с которой он работал с 2016 года.

Плющенко отметил, что решение о переходе Игнатова было полностью его собственным. Олимпийский чемпион подчеркнул, что он никогда не занимается активным переманиванием спортсменов и предоставляет им свободу выбора.

Важно, чтобы спортсмен самостоятельно принимал решение о своей карьере и был готов тренироваться и выступать, отметил спортсмен в разговоре со Sport24.

"Моя позиция, которую я неоднократно озвучивал: спортсмены выбирают сами. У меня нет такого, что я кого-то зазываю: "Пошли тренироваться к нам". В нашем фигурном катании есть штаб, который переманивает спортсменов, но я здесь не за этим. Спортсмен должен дорасти, принять какое-то решение самостоятельно — ему ведь тренироваться, ему выступать", — сказал Плющенко.

По словам Плющенко, Игнатов уже продемонстрировал великолепную работу на шоу в Баку и сейчас они активно работают над развитием его навыков, особенно в области скольжения. Кроме того, они уже начали создавать короткую программу для Игнатова.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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